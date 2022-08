Call Jane: intrigue, distribution et tout ce que nous savons

Le prochain projet de la réalisatrice Phyllis Nagy arrive bientôt. Les banques dirigées par Elizabeth Appelez Jeanne est prévu pour une large sortie en salles cet automne.

Fraîchement sorti d’une première à Sundance plus tôt cette année, le film raconte l’histoire de Joy, une femme au foyer des années 1960 qui fait face à une grossesse non désirée sans nulle part où aller. C’est jusqu’à ce qu’elle trouve un collectif de femmes opérant dans la clandestinité qui se battent pour donner le choix à Joy et à des femmes comme elle. Appelez Jeanne a trouvé sa sortie étonnamment opportune, alors que le débat sur l’avortement a été relancé aux États-Unis au cours des derniers mois. Avec cette question au premier plan dans l’esprit des gens, il est possible que Appelez Jeanne peut voir plus de succès qu’il ne le ferait autrement.

FILM VIDÉO DU JOUR

Jetons un coup d’œil à tout ce que nous savons jusqu’à présent sur Appelez Jeanne. Où l’histoire nous mènera-t-elle, et quelle sera sa pertinence par rapport aux problèmes d’aujourd’hui ? En plus de Banks, qui peut-on rechercher dans le casting ? Lors de sa première à Sundance en janvier, quand un large public pourra-t-il voir le film ? Et que devrions-nous savoir d’autre sur Appelez Jeanne?

Appelez Jeanne : La parcelle

Attractions en bord de route

Puisque le film a déjà été présenté en première à Sundance, nous avons une bonne idée de ce à quoi s’attendre du film. Selon le synopsis officiel de Protagonist Pictures, le film raconte l’histoire de :

« Joy (Elizabeth Banks), une femme au foyer américaine traditionnelle des années 60, cherche désespérément un deuxième enfant. Cependant, la merveilleuse nouvelle de sa grossesse est entachée par la menace qu’elle représente pour sa propre vie. Elle n’a nulle part où aller jusqu’à ce qu’elle tombe sur les Janes, un groupe clandestin de femmes ordinaires réunies par Virginia (Sigourney Weaver), qui risquent tout pour offrir des choix à des gens comme Joy. Ils sauvent la vie de Joy et lui donnent un but brûlant : aider d’autres femmes à prendre leur destin en main.

Le film se déroule dans une ère pré-Roe v. Wade, et sa sortie intervient quelques mois seulement après son annulation. Bien sûr, la décision de renverser n’était pas connue lorsque la sortie était prévue, mais cela permet toujours au film de se sentir particulièrement pertinent pour notre climat actuel. Dans tous les cas, le film résonnera probablement auprès des personnes des deux côtés de l’allée touchées par l’inversion, ce qui pourrait l’aider à trouver un succès qu’il n’aurait peut-être pas si la situation avait été différente. Après tout, nous ne penserions pas immédiatement que les luttes auxquelles étaient confrontées les ménagères il y a un demi-siècle auraient toujours lieu aujourd’hui.





Des informations supplémentaires sur l’intrigue suivront probablement dans les mois à venir avant la sortie.

Appelez Jeanne : Le casting

Attractions en bord de route

Comme mentionné, Elizabeth Banks assume le rôle principal de Joy. D’après le synopsis, alors que Sigourney Weaver joue Virginia, la puissante leader des Janes.

En plus des deux pistes, Pose la star Kate Mara joue le rôle de Lana. Éclairage au gazChris Messina jouera Will, le mari sympathique de Joy et plaideur criminel. Wunmi Mosaku de Pays de Lovecraft joue Gwen, une alliée clé pour Jane et son équipe. Gotham L’acteur Cory Michael Smith jouera Dean, un médecin qui pratique des avortements pour les femmes dans le besoin et qui est secret pour de nombreuses raisons, rien de plus que le fait qu’il n’est pas vraiment un vrai médecin.





Les Sopranos La star Aida Turturro est une religieuse nommée Sister Mike. Elle est membre des Janes qui se concentre sur l’aide aux femmes et aux filles qui ont du mal à choisir l’avortement en raison de réserves religieuses. La nouvelle venue Grace Edwards incarnera Charlotte, la fille de 13 ans de Joy. Elle est drôle et mature et, au début, jalouse de l’implication de sa mère avec les Janes, car cela enlève du temps qu’ils pourraient passer ensemble. Cependant, elle vient bientôt soutenir la cause après avoir réalisé qu’elle est plus grande que n’importe qui.

Peur de la pluie l’acteur Bianca D’Ambrosio apparaîtra comme un personnage nommé Erin. L’Académie des ParapluiesJohn Magaro est le détective Chilmark. Les détails autour de ce personnage sont inconnus, mais d’après son titre, nous pouvons supposer qu’il enquête sur les activités des Janes. L’actrice canadienne Rebecca Henderson joue Edie, et Les Sopranos‘ Bruce MacVittie est le réalisateur Richardson.





Des informations et des annonces supplémentaires sur le casting suivront probablement dans les semaines et les mois à venir.

Appelez Jeanne première au Festival du film de Sundance le 21 janvier 2022. Cependant, les détails de l’intrigue ont été gardés secrets afin de créer une anticipation avant la première. Le film sera diffusé par Roadside Attractions à un large public le 14 octobre 2022.

La place du sujet aux yeux du public peut favoriser la diffusion d’un bouche à oreille positif avant la publication. Cela, combiné au score de 77% du film sur Rotten Tomatoes, pourrait donner un autre succès à la réalisatrice Phyllis Nagy.