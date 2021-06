« Call Her Daddy » le rend exclusif avec Spotify — Spotify

Alex Cooper, hôte de Appelle son papa, sait choquer, divertir et ravir ses auditeurs. Et sa dernière nouvelle continue de faire exactement cela : à partir du 21 juillet, Appelle son papa appellera Spotify à la maison.

Bientôt, tous les épisodes nouveaux et existants de l’émission seront disponibles gratuitement et exclusivement sur Spotify pour les nouveaux auditeurs et le « Daddy Gang », comme les fans s’appellent eux-mêmes, pour en profiter.

«Je suis incroyablement reconnaissant envers tous ceux qui ont soutenu, aidé et fait partie de Appelle son papa, dit Alex. « Depuis ses débuts il y a trois ans, la série a toujours eu pour objectif de remettre en question le statu quo et de manifester des conversations qui n’avaient lieu auparavant qu’à huis clos. J’ai hâte de voir ce prochain chapitre avec Spotify, où je continuerai à élever la barre avec du contenu et des invités de qualité pour le Daddy Gang.

Appelle son papa était le premier podcast du genre et a créé un espace sexuel positif où les femmes contrôlent la conversation. Durant 2020 emballé, le podcast s’est avéré être le cinquième podcast le plus populaire diffusé dans le monde sur Spotify. Le style d’interview unique d’Alex donne à des invités emblématiques comme Miley Cryus, Mia Khalifa, et Rickey Thompson l’occasion de partager leurs propres expériences de vulnérabilité. Les épisodes couvrent des sujets allant de l’amour de soi à la fluidité sexuelle en passant par la reconquête du pouvoir après un traumatisme. Au fur et à mesure que l’émission a évolué, la priorité d’Alex a été de découvrir l’importance de la thérapie, des soins personnels et de la croissance personnelle en partageant son propre parcours de santé mentale. Elle a également invité des experts médicaux comme Dr Orna Guralnik à l’émission dans le but de démystifier les stigmates entourant la santé mentale.

L’émission est également le deuxième podcast créé par des femmes le plus populaire au monde sur Spotify, selon les données publiées en mars 2021 dans le cadre de Spotify. Campagne ÉGALE. L’approche directe et le sens de l’humour d’Alex ont captivé Génération Z et les auditeurs du millénaire, qui apprécient les sujets risqués de l’émission et les histoires personnelles divertissantes. Et comme le Daddy Gang le sait, on ne s’ennuie jamais.

Le gang est là ! Commencez à écouter Appelle son papa épisodes au dessous de.