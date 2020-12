«Californication»: combien David Duchovny a-t-il gagné par épisode?

Californication, la série télévisée SHOWTIME diffusée de 2007 à 2014, mettait en vedette David Duchovny dans le rôle d’un écrivain nommé Hank Moody. Après avoir déménagé à Los Angeles du New Yorker pour tenter de guérir le blocage de son écrivain, Moody se retrouve pris dans une brume d’alcool et de femmes.

Combien d’argent le premier X-Files star faire pour chaque épisode de Californication?

Selon un article du TV Guide de 2010 décrivant les «meilleurs revenus» de l’industrie, Duchovny a gagné €200 000 pour chaque épisode de Californication.

Pour mettre cela en perspective, le X-Files alun classé 13e cette année-là parmi ses pairs dans la comédie. Devant Duchovny sur la liste figuraient les 2 meilleurs revenus de toutes les séries comiques à l’époque: Charlie Sheen et Jon Cryer de Deux hommes et demi. Également inclus en haut de la liste: Eva Longoria Parker de Femmes au foyer désespérées, Tina Fey de 30 Rocheret Steve Carell de Le bureau.

Selon Celebrity Net Worth, Duchovny «a une valeur nette de 80 millions de dollars».

Le site a également signalé que sur la série Californication, « David a reçu 225 000 € par épisode. » Compte tenu de la série SHOWTIME diffusée jusqu’en 2014, il est possible que son salaire ait augmenté après ce reportage TV Guide 2010.

D’où vient la valeur de Duchovny?

«David a poursuivi la 20th Century Fox en 1999, affirmant que la société avait sous-vendu les droits d’affiliation sur Les X-Files et l’a escroqué des bénéfices de l’émission », a expliqué la publication. «Le procès a été réglé pour environ 20 millions de dollars.»

le Californication star a épousé l’acteur Tea Leoni en 1997, mais ils se sont finalement séparés. Tout au long de leur mariage, le couple de célébrités a bénéficié de transactions immobilières luxueuses. Celebrity Net Worth a rapporté:

En 2008, Duchovny et Leoni ont vendu leur domaine de Malibu à Mel Gibson pour 11,5 millions de dollars. Aussi en 2008, ils ont acheté une coopérative de Manhattan pour 6,25 millions de dollars, et ils l’ont mise sur le marché pour 9,25 millions de dollars en 2013. En 2012, David a payé 6,25 millions de dollars pour une maison de 3 chambres à The Ardsley à New York.