Calibrer la batterie : voici comment cela fonctionne avec les smartphones Android

Si l’indicateur de batterie du smartphone n’affiche plus le niveau de charge correct, vous devez calibrer la batterie. C’est très facile, mais cela prend du temps. Nous vous expliquons quoi faire.

La batterie est l’un des composants les plus importants de chaque smartphone, car elle détermine combien de temps vous pouvez utiliser l’appareil chaque jour. Mais les batteries lithium-ion modernes ne se comportent pas toujours comme le souhaiteraient les utilisateurs ou les développeurs de logiciels.

Surtout après une utilisation prolongée, il peut arriver que l’indicateur de charge du smartphone n’affiche plus correctement le véritable niveau de charge de la batterie. Parfois, un smartphone s’éteint alors que le niveau de la batterie était précédemment affiché à 10 ou 15 %. Pour éviter ou remédier à cela, la batterie doit être calibrée.

Pourquoi vous devez calibrer une batterie de téléphone portable

Un processus chimique a lieu à l’intérieur d’une batterie lithium-ion pendant la charge et la décharge. Cela ne peut pas être mesuré avec précision par les capteurs internes du smartphone. Le logiciel du smartphone ne peut connaître le niveau de charge de la batterie qu’à l’aide de deux paramètres : lorsqu’elle est chargée à 100 % et lorsqu’elle est complètement déchargée. Tous les niveaux de charge intermédiaires sont calculés par le logiciel en fonction de la capacité et du comportement d’utilisation.

Étant donné que les performances d’une batterie lithium-ion diminuent avec le temps, il est possible que le niveau de charge réel et le niveau de charge affiché ne correspondent plus exactement après un grand nombre de processus de charge. Il peut arriver que le smartphone manque soudainement de jus, bien que l’écran ait précédemment affiché une charge restante de plusieurs pour cent.

Calibrer la batterie du smartphone : voici comment procéder

Tout d’abord, vous devez vider complètement la batterie une fois. Attendez donc que la batterie soit vide et que le téléphone s’éteigne. Essayez ensuite de redémarrer l’appareil et attendez qu’il s’éteigne à nouveau. Ceci est important car même après le premier arrêt, il y a presque toujours une certaine charge résiduelle. Laissez le téléphone éteint et chargez-le à 100 % via le câble. Ne débranchez pas l’appareil avant que la batterie ne soit complètement chargée. Une fois l’appareil complètement chargé, retirez d’abord la prise de charge, puis redémarrez l’appareil. Si l’indicateur de batterie n’affiche pas 100 %, rebranchez le câble et chargez complètement l’appareil. Débranchez ensuite à nouveau le câble et redémarrez le smartphone. Cela permet au logiciel de recalibrer automatiquement la jauge de la batterie en fonction de l’état de charge réel. La capacité affichée et la capacité réelle de la batterie devraient alors être à nouveau en grande partie synchronisées.

Ne calibrez pas la batterie inutilement ! Vous ne devez calibrer la batterie du smartphone que si vous avez vraiment déterminé que l’indicateur de batterie n’affiche plus correctement le niveau de charge. Sinon, évitez si possible de décharger complètement la batterie, car cela aura le plus grand impact sur sa durée de vie.

Résumé