Calendrier spatial 2020: lancements de fusées, événements aériens, missions et plus encore!

DERNIÈRE MISE À JOUR le 13 novembre: Ces dates sont sujettes à changement et seront mises à jour tout au long de l’année à mesure que des dates plus fermes se présenteront. Veuillez NE PAS planifier de voyage en fonction d’une date que vous voyez ici. Dates de lancement collectées auprès de la NASA, de l’ESA, de Roscosmos, de Spaceflight Now et d’autres.

Regardez les webémissions de la NASA et d’autres reportages de lancement en direct sur notre page «Regarder en direct», et regardez nos webcasts sur le ciel nocturne ici. Découvrez ce qui se passe dans le ciel nocturne ce mois-ci avec notre guide des planètes visibles et nos prévisions d’observation du ciel.

Vous vous demandez ce qui s’est passé aujourd’hui dans l’histoire de l’espace? Découvrez notre émission vidéo « En ce jour dans l’espace » ici!

novembre

15 novembre: SpaceX lancera sa première mission opérationnelle Crew Dragon vers la Station spatiale internationale, appelée Équipage-1, avec les astronautes de la NASA Michael Hopkins, Victor Glover et Shannon Walker et le japonais Soichi Noguchi. La mission sera lancée depuis le Kennedy Space Center de la NASA sur une fusée SpaceX Falcon 9, à 19h27 HNE (0027 GMT le 16 novembre). Regardez-le en direct

15 novembre: Nouvelle lune

15 novembre: Rocket Lab utilisera un Fusée électronique pour lancer 30 petits satellites et charges utiles depuis la péninsule de Mahia en Nouvelle-Zélande. L’entreprise tentera également de récupérer le premier étage de la fusée à l’aide d’un parachute pour la première fois. La mission devrait décoller pendant une fenêtre de lancement de 2 heures et 50 minutes qui s’ouvre à 20h44 HNE (0144 GMT le 16 novembre). Regardez-le en direct

16 novembre: Le vaisseau spatial Crew Dragon de SpaceX arrivera au Station spatiale internationale à environ 23 h HNE (4 h 00 le 17 novembre GMT), transportant les astronautes de la NASA Michael Hopkins, Victor Glover et Shannon Walker et le japonais Soichi Noguchi. Une cérémonie de bienvenue sera diffusée en direct sur NASA TV mardi 17 novembre à 1h40 HNE (12h00 GMT), suivie d’une conférence de presse post-amarrage avec les responsables de la NASA et de SpaceX à 2h00 HNE (07h00 GMT). Regardez-le en direct

16 novembre: Un Arianespace Fusée Vega lancera le SEOSat-Ingenio Satellite d’observation de la Terre et le Taranis satellite de recherche scientifique du Centre Spatial Guyanais à Kourou, Guyane, à 20h52 HNE (0152 GMT le 17 novembre). Regardez-le en direct

16-17 novembre: La pluie de météores Leonid atteint son apogée.

18 novembre: Les cosmonautes russes Sergey Ryzhikov et Sergey Kud-Sverchkov feront une sortie de six heures dans l’espace à l’extérieur de la Station spatiale internationale pour entretenir le matériel de la station externe et les expériences scientifiques. La sortie dans l’espace devrait commencer vers 9h30 HNE (14h30 GMT). Regardez-le en direct

18 novembre: Un SpaceX Fusée Falcon 9 lancera une charge utile d’engins spatiaux classifiés pour le US National Reconnaissance Office. La mission, désignée NROL-108, décollera de la base aérienne de Cap Canaveral en Floride. Regardez-le en direct

19 novembre: Le croissant de lune croissant sera en conjonction avec Jupiter à 3 h 57 HNE (8 h 57 GMT). Peu de temps après, il sera en conjonction avec Saturne à 9 h 51 HNE (14 h 51 GMT). Cherchez le trio dans le ciel du soir.

21 novembre: Un SpaceX Fusée Falcon 9 lancera le Sentinelle-6 Michael Freilich satellite (également connu sous le nom de Jason-CS A), une mission conjointe entre l’Agence spatiale européenne, la NASA, la NOAA, le CNES et Eumetsat pour continuer à enregistrer les données sur le niveau de la mer qui étaient auparavant collectées par la série de satellites Jason. Il décollera de la base aérienne de Vandenberg en Californie, à 12 h 17 HNE (17 h 17 GMT). Regardez-le en direct

24 novembre: Une fusée russe Soyouz lancera trois satellites de communication Gonets M depuis le cosmodrome de Plesetsk en Russie.

25 novembre: La lune gibbeuse croissante sera en conjonction avec Mars à 14 h 46 HNE (1946 GMT). Recherchez la paire au-dessus de l’horizon est après le coucher du soleil.

28 novembre: Un russe Fusée Angara-A5 lancera son deuxième vol d’essai orbital depuis le cosmodrome de Plesetsk en Russie.

28 novembre: Un Arianespace Fusée Soyouz lancera le Oeil de faucon 2 Satellite d’imagerie terrestre pour les Émirats arabes unis. Il décollera du Centre Spatial Guyanais en Guyane française à 20h33 HNE (0133 GMT le 29 novembre).

29 novembre: Un japonais Fusée H-2A lancera le premier satellite à relais optique de données du Japon avec une charge utile de communications laser en orbite géosynchrone. Il décollera du centre spatial japonais de Tanegashima à 14 h 15 à 16 h 15 HNE (7 h 15 à 9 h 15 GMT).

30 novembre: Une éclipse lunaire pénombre sera visible depuis les Amériques, l’Australie et l’Asie. La lune commencera à traverser l’ombre de la Terre à 2 h 32 HNE (7 h 32 GMT) et l’éclipse durera 4 heures et 20 minutes.

30 novembre: La pleine lune de novembre, connue sous le nom de « Beaver Moon », se produit à 4h30 HNE (9h30 GMT).

30 novembre: Un SpaceX Fusée Falcon 9 lancera le Turksat 5A satellite de communication pour l’opérateur turc de satellites Turksat. Il décollera de la base aérienne de Cap Canaveral en Floride. Regardez-le en direct

Également prévu pour le lancement en novembre (à partir de Vol spatial maintenant):

Un SpaceX Fusée Falcon 9 devrait lancer le 15e lot d’environ 60 satellites opérationnels pour le réseau haut débit Starlink de la société. Il décollera du Space Launch Complex 40 de la base aérienne de Cape Canaveral en Floride. Regardez-le en direct

devrait lancer le 15e lot d’environ 60 satellites opérationnels pour le réseau haut débit Starlink de la société. Il décollera du Space Launch Complex 40 de la base aérienne de Cape Canaveral en Floride. Un Chinois Fusée longue mars 3B lancera le Tiantong 1-02 satellite de communications mobiles du centre de lancement de satellites Xichang dans la province chinoise du Sichuan.

décembre

2 décembre: Un SpaceX Fusée Falcon 9 lancera un Dragon mission de réapprovisionnement en fret (CRS-21) à la Station spatiale internationale. Il décollera de la base aérienne de Cap Canaveral en Floride. Regardez-le en direct

11 décembre: Une fusée russe Soyouz lancera le vaisseau spatial de ravitaillement Progress 77P vers la Station spatiale internationale depuis le cosmodrome de Baïkonour au Kasakhstan. Regardez-le en direct

13-14 décembre: Les pics de pluie de météores Geminid.

14 décembre: La seule éclipse solaire totale de 2020 traversera la pointe sud de l’Amérique du Sud. L’ombre de la lune empruntera un chemin similaire à celui qu’elle a fait pour la «Grande éclipse sud-américaine» du 2 juillet 2019.

16 décembre: Un SpaceX Fusée Falcon 9 lancera le Transporteur 1 mission de covoiturage avec des dizaines de petits satellites pour les clients commerciaux et gouvernementaux. Il décollera de la base aérienne de Cap Canaveral en Floride. Regardez-le en direct

16/17 décembre: Le croissant de lune croissant sera en conjonction avec Jupiter à 23h30 HNE (04h30 GMT le 17 décembre). Quelques heures plus tard, le 17 décembre, il sera en conjonction avec Saturne à 12 h 20 HNE (5 h 20 GMT). Cherchez le trio près de l’horizon sud-ouest juste après le coucher du soleil.

17 décembre: Une fusée russe Soyouz lancera environ 36 satellites en orbite pour la constellation de satellites de communication OneWeb. La mission, intitulée OneWeb 4, sera lancé depuis le cosmodrome de Vostochny en Russie.

21 décembre: Le solstice arrive à 4 h 47 HNE (9 h 47 GMT), marquant le premier jour d’hiver dans l’hémisphère nord et le premier jour d’été dans l’hémisphère sud.

21 décembre: Jupiter et Saturne feront une approche rapprochée dans le ciel du soir. La paire sera en conjonction à 8h24 EST (1324 GMT).

21-22 décembre: La pluie de météores d’Ursid atteint son apogée.

23 décembre: La lune croissante et gibbeuse sera en conjonction avec Mars à 13 h 31 HNE (18 h 31 GMT). Recherchez la paire au-dessus de l’horizon est après le coucher du soleil.

28 décembre: Un Arianespace Fusée Soyouz lancera le deuxième satellite de reconnaissance militaire Composante Spatiale Optique (CSO-2) pour l’agence spatiale française CNES et la DGA, l’agence française d’achat de défense. Il décollera du Centre Spatial Guyanais en Guyane française. Regardez-le en direct

29 décembre: La pleine lune de décembre, également connue sous le nom de lune froide, se produit à 22 h 28 HNE (0328 GMT).

Également prévu pour le lancement en décembre (à partir de Vol spatial maintenant):

Un russe Fusée Soyouz lancera le 77e vaisseau spatial cargo Progress vers la Station spatiale internationale. Il décollera du cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan. Regardez-le en direct

lancera le 77e vaisseau spatial cargo Progress vers la Station spatiale internationale. Il décollera du cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan. Une alliance de lancement unie Fusée lourde Delta IV lancera un satellite d’espionnage classifié pour le US National Reconnaissance Office. La mission, intitulée NROL-82 , décollera de la base aérienne de Cap Canaveral en Floride. Regardez-le en direct

lancera un satellite d’espionnage classifié pour le US National Reconnaissance Office. La mission, intitulée , décollera de la base aérienne de Cap Canaveral en Floride. De l’Inde Petit véhicule de lancement de satellite (SSLV) lancera son premier vol d’essai orbital depuis le centre spatial Satish Dhawan à Sriharikota, en Inde.

Plus à venir en 2020 …

Un laboratoire de fusée Fusée électronique lancera sa première mission depuis une nouvelle rampe de lancement au port spatial régional Mid-Atlantic à Wallops Island, en Virginie. Il lancera une mission expérimentale pour le programme d’essais spatiaux de l’US Air Force appelée Monolith, qui transporte un instrument de météorologie spatiale. Regardez-le en direct

lancera sa première mission depuis une nouvelle rampe de lancement au port spatial régional Mid-Atlantic à Wallops Island, en Virginie. Il lancera une mission expérimentale pour le programme d’essais spatiaux de l’US Air Force appelée Monolith, qui transporte un instrument de météorologie spatiale. Virgin Orbit’s LauncherOne rocket lancera la mission de covoiturage ELaNa-20 avec 14 cubesats. Un Boeing 747 nommé « Cosmic Girl » lancera la fusée au-dessus de l’océan Pacifique après avoir décollé du Mojave Air and Space Port en Californie.

rocket lancera la mission de covoiturage ELaNa-20 avec 14 cubesats. Un Boeing 747 nommé « Cosmic Girl » lancera la fusée au-dessus de l’océan Pacifique après avoir décollé du Mojave Air and Space Port en Californie. Chine lancera le Chang’e 5 mission de retourner des échantillons de la lune. Ce sera la première mission de retour d’échantillons lunaires tentée depuis 1976.

lancera le mission de retourner des échantillons de la lune. Ce sera la première mission de retour d’échantillons lunaires tentée depuis 1976. Un Chinois Fusée longue mars 5B se lancera sur un vol d’essai avec un prototype non piloté pour la nouvelle capsule d’équipage à cote humaine de Chine, conçue pour les futures missions humaines sur la lune. Ce sera le premier vol d’une fusée Long March 5B. Il décollera du site de lancement de l’engin spatial Wenchang à Hainan, en Chine.

se lancera sur un vol d’essai avec un prototype non piloté pour la nouvelle capsule d’équipage à cote humaine de Chine, conçue pour les futures missions humaines sur la lune. Ce sera le premier vol d’une fusée Long March 5B. Il décollera du site de lancement de l’engin spatial Wenchang à Hainan, en Chine. De l’Inde Lanceur de satellites géosynchrones Mk. 2 (GSLV Mk.2) lancera le premier satellite d’imagerie GEO du comté, ou GISAT 1 . Il est prévu de décoller du centre spatial Satish Dhawan à Sriharikota, en Inde. Le lancement a été reporté au 6 mars en raison de problèmes techniques avec la fusée.

Mk. 2 (GSLV Mk.2) lancera le premier satellite d’imagerie GEO du comté, ou . Il est prévu de décoller du centre spatial Satish Dhawan à Sriharikota, en Inde. Le lancement a été reporté au 6 mars en raison de problèmes techniques avec la fusée. De l’Inde Petit véhicule de lancement de satellite (SSLV) lancera sa première mission commerciale avec quatre satellites d’observation de la Terre pour BlackSky Global. Il décollera du centre spatial Satish Dhawan à Sriharikota, en Inde.

(SSLV) lancera sa première mission commerciale avec quatre satellites d’observation de la Terre pour BlackSky Global. Il décollera du centre spatial Satish Dhawan à Sriharikota, en Inde. Un SpaceX Fusée Falcon 9 lancera le SXM 7 satellite pour SiriusXM. Il décollera de la base aérienne de Cap Canaveral en Floride.

Regard vers 2021

4 janvier: Starliner Test en vol orbital 2. Une alliance de lancement unie Fusée Atlas V lancera le vaisseau spatial CST-100 Starliner de Boeing dans le cadre de sa deuxième mission sans équipage vers la Station spatiale internationale, après un échec partiel en décembre 2019. Il décollera de la base aérienne de Cape Canaveral en Floride.

1er février: Northrop Grumman utilisera un Fusée Antares pour lancer le vaisseau spatial de ravitaillement de fret Cygnus NG-15 vers la Station spatiale internationale. Il décollera de l’installation de vol Wallops de la NASA en Virginie.

19 mars: Un russe Fusée Soyouz lancera le vaisseau spatial de ravitaillement Progress 78P vers la Station spatiale internationale depuis le cosmodrome de Baïkonour au Kasakhstan.

30 mars: SpaceX lancera le deuxième vol opérationnel de son vaisseau spatial Crew Dragon vers la Station spatiale internationale. Les astronautes de la NASA Shane Kimbrough et Megan McArthur, l’astronaute de la JAXA Akihiko Hoshide et l’astronaute de l’ESA Thomas Pesquet participeront à la mission Crew-2.

Mars: Une alliance de lancement unie Fusée Atlas V lancera le USSF-8 mission pour le programme de connaissance de la situation spatiale géosynchrone de la Force spatiale (GSSAP). Il décollera de la base aérienne de Cap Canaveral en Floride.

Q2: Un SpaceX Fusée lourde Falcon lancera le USSF-44 mission pour l’US Air Force. La mission décollera du centre spatial Kennedy de la NASA en Floride et devrait déployer deux charges utiles non divulguées en orbite géosynchrone.

10 avril: Une fusée russe Soyouz lancera le vaisseau spatial Soyouz MS-18 avec équipage vers la Station spatiale internationale avec les cosmonautes russes Oleg Novitsky, Pyotr Dubrovnik et Andrei Borisenko. Il décollera du cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan.

Juin: Boeing prévoit de lancer le premier vol d’essai avec équipage de son vaisseau spatial CST-100 Starliner, qui enverra l’astronaute Boeing Chris Ferguson et les astronautes de la NASA Mike Fincke et Nicole Mann à la Station spatiale internationale sur une fusée Atlas V. La mission décollera de la base aérienne de Cap Canaveral en Floride.

Veuillez envoyer toute correction, mise à jour ou ajout de calendrier suggéré à [email protected] Suivez Space.com pour les dernières nouvelles sur les sciences et l’exploration spatiales sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.