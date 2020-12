Calendrier de la pleine lune 2020

La lune montre son plein visage à la Terre environ une fois par mois. Eh bien, en quelque sorte.

La plupart du temps, la pleine lune n’est pas parfaitement pleine. Nous voyons toujours le même côté de la lune, mais une partie de celle-ci est dans l’ombre. Ce n’est que lorsque la lune, la Terre et le soleil sont parfaitement alignés que la lune est pleine à 100% et que cet alignement produit une éclipse lunaire.

Et parfois – une fois dans une lune bleue – la lune est pleine deux fois par mois (ou quatre fois par saison, selon la définition que vous préférez). [The Moon: 10 Surprising Facts]

La pleine lune de ce mois se produit le Mardi 29 décembre à 22h28 HAE (15h28 UTC, 30 décembre), mais la lune apparaîtra pleine la nuit avant et après son apogée pour l’observateur occasionnel. La pleine lune de décembre est connue sous le nom de lune froide, bien qu’elle ait de nombreux autres surnoms de différentes cultures.

Pleines lunes en 2020

C’est à ce moment que les pleines lunes se produiront en 2020, selon la NASA:

Date Nom Heure de l’Est des États-Unis UTC 10 janvier lune lupine 14 h 21 19:21 9 février Lune de neige 02h33 7:33 9 mars Lune de ver 13 h 48 17:48 7 avril Lune rose 22h35 14 h 35 (8 avril) 7 mai Lune de fleur 6 h 45 10:45 5 juin Lune aux fraises 15h12 19:12 5 juillet Buck Moon 00h44 4:44 3 août Lune d’esturgeon 11 h 59 15:59 2 sept. Lune de maïs 1h22 du matin 5:22 1er octobre Lune des récoltes 17 h 05 21:05 31 octobre Lune bleue 10h49 14:49 30 novembre Beaver Moon 4 h 30 9h30 29 déc. Lune froide 22h28 15h28 (30 décembre) A lire : Les pépinières de Megalodon révèlent que le plus grand requin du monde avait un côté mou

Noms de pleine lune supplémentaires

De nombreuses cultures ont donné des noms distincts à la pleine lune de chaque mois. Les noms ont été appliqués au mois entier au cours duquel chacun s’est produit. le Almanach du fermier répertorie plusieurs noms couramment utilisés aux États-Unis. Il existe quelques variations dans les noms de lune, mais en général, les mêmes ont été utilisés parmi les tribus algonquines de la Nouvelle-Angleterre à l’ouest jusqu’au lac Supérieur. Les colons européens ont suivi leurs propres coutumes et ont créé certains de leurs propres noms.

D’autres Amérindiens avaient des noms différents. Dans le livre « This Day in North American Indian History » (Da Capo Press, 2002), l’auteur Phil Konstantin énumère plus de 50 peuples autochtones et leurs noms pour les pleines lunes. Il les répertorie également sur son site Web, AmericanIndian.net.

L’astronome amateur Keith Cooley a une brève liste des noms de lune d’autres cultures, y compris chinois et celtique, sur son site Web. Par exemple,

Noms de lune chinois:

Mois Nom Mois Nom janvier Lune de vacances juillet Lune fantôme affamée février Lune en herbe août Lune des récoltes Mars Lune endormie septembre Chrysanthème lune avril Pivoine Lune octobre Gentiment lune Mai Dragon Lune novembre Lune blanche juin Lune de lotus décembre Lune amère

Les noms de pleine lune correspondent souvent à des marqueurs saisonniers, donc une lune de récolte se produit à la fin de la saison de croissance, en septembre ou octobre, et la lune froide se produit en décembre glacial. Du moins, c’est ainsi que cela fonctionne dans l’hémisphère nord.

Dans l’hémisphère sud, où les saisons changent, la Harvest Moon a lieu en mars et la lune froide en juin. Selon Earthsky.org, ce sont des noms communs pour les pleines lunes au sud de l’équateur.

Janvier: Hay Moon, Buck Moon, Thunder Moon, Mead Moon

Février (mi-été): Lune de grain, lune d’esturgeon, lune rouge, lune de Wyrt, lune de maïs, lune de chien, lune d’orge

Mars: Lune de récolte, lune de maïs

Avril: Harvest Moon, Hunter’s Moon, Blood Moon

Mai: Lune de chasseur, lune de castor, lune de givre

Juin: Lune de chêne, lune froide, lune longue nuit

Juillet: Lune de loup, Vieille lune, Lune de glace

Août: Lune de neige, lune de tempête, lune de la faim, lune de loup

Septembre: Lune de ver, lune de carême, lune de corbeau, lune de sucre, lune chaste, lune de sève

Octobre: Lune d’oeuf, lune de poisson, lune de graines, lune rose, lune de réveil

Novembre: Lune de maïs, lune de lait, lune de fleur, lune de lièvre

Décembre: Strawberry Moon, Honey Moon, Rose Moon

Juste une phase

La lune est une sphère qui se déplace une fois autour de la Terre tous les 27,3 jours. Il faut également environ 27 jours pour que la lune tourne sur son axe. Ainsi, la lune nous montre toujours le même visage; il n’y a pas un seul « côté obscur » de la lune. Alors que la lune tourne autour de la Terre, elle est éclairée sous différents angles par le soleil – ce que nous voyons lorsque nous la regardons est la lumière du soleil réfléchie. En moyenne, la lune se lève environ 50 minutes plus tard chaque jour, ce qui signifie qu’elle se lève parfois pendant la journée et à d’autres moments la nuit.

À la nouvelle lune, la lune est entre la Terre et le soleil, de sorte que le côté de la lune tourné vers nous ne reçoit pas de lumière directe du soleil et n’est éclairé que par la faible lumière du soleil réfléchie par la Terre.

Quelques jours plus tard, alors que la lune se déplace autour de la Terre, le côté que nous pouvons voir devient progressivement plus éclairé par la lumière directe du soleil. Ce mince ruban s’appelle le croissant de cire.

Une semaine après la nouvelle lune, la lune est à 90 degrés du soleil dans le ciel et est à moitié éclairée de notre point de vue – ce que nous appelons le premier quartier car il est à environ un quart du tour de la Terre.

Quelques jours plus tard, la zone d’illumination continue d’augmenter. Plus de la moitié du visage de la lune semble recevoir la lumière du soleil. Cette phase s’appelle une lune gibbeuse croissante.

Lorsque la lune s’est déplacée de 180 degrés par rapport à sa nouvelle position lunaire, le soleil, la Terre et la lune forment une ligne. Le disque de la lune est aussi proche que possible d’être entièrement éclairé par le soleil, c’est ce qu’on appelle la pleine lune.

Ensuite, la lune se déplace jusqu’à ce que plus de la moitié de son visage semble recevoir la lumière du soleil, mais la quantité diminue. C’est la phase gibbeuse décroissante.

Quelques jours plus tard, la lune s’est déplacée d’un autre quart du tour de la Terre, jusqu’à la position du troisième quart. La lumière du soleil brille maintenant sur l’autre moitié de la face visible de la lune.

Ensuite, la lune entre dans la phase de croissant décroissant car moins de la moitié de son visage semble recevoir la lumière du soleil, et la quantité diminue.

Enfin, la lune revient à sa nouvelle position de départ. Parce que l’orbite de la lune n’est pas exactement dans le même plan que l’orbite de la Terre autour du soleil, elles sont rarement parfaitement alignées. Habituellement, la lune passe au-dessus ou au-dessous du soleil depuis notre point de vue, mais parfois elle passe juste devant le soleil, et nous obtenons une éclipse du soleil.

Chaque pleine lune est calculée pour se produire à un moment exact, qui peut être proche ou non du moment où la lune se lève là où vous êtes. Ainsi, quand une pleine lune se lève, elle le fait généralement quelques heures avant ou après l’heure réelle où elle est techniquement pleine, mais un skywatcher occasionnel ne remarquera pas la différence. En fait, la lune aura souvent à peu près la même apparence pendant deux nuits consécutives entourant la pleine lune.

