Cal Kestis est l’un des nouveaux Star Wars Jedi: Survivor TVC Figures qui ont été dévoilés au SDCC

La suite tant attendue de Fallen Order, Guerres des étoiles Jedi: Survivor, refondra probablement Cal Kestis en tant que chevalier Jedi. De plus, le jeu recevra bientôt sa première figurine d’action bien qu’il n’ait pas de date de sortie et qu’il ne soit vu qu’une seule fois dans une bande-annonce.

Une figurine d’action Black Series de six pouces pour le droïde de sécurité XK, qui fera son apparition dans le jeu de suivi, vient d’être dévoilée par Hasbro.

La nouvelle apparence de Cal est si intrigante qu’elle indique catégoriquement qu’il porte maintenant un blaster parce qu’on le voit le faire sur plusieurs photos. Cela suggère qu’il y aura des tirs dans la suite, ce qui aura probablement quelque chose à voir avec le fait que Cal tente toujours de fuir les Sith et voudra dissimuler son sabre laser autant que possible.

De plus, Hasbro a révélé l’arrivée d’une figurine de la collection Cal Kestis Vintage, qui offre une vue claire du nouveau costume du personnage principal. D’une hauteur de 3,75 pouces, cette figurine possède une excellente amplitude d’articulation, un sabre laser bleu et son acolyte BD-1.

Comme vous pouvez le voir, Cal a des poils sur le visage et ne porte plus de cape. À partir du 23 juillet à 17 h HE, vous pouvez précommander Cal auprès de la plupart des détaillants, y compris Hasbro Pulse.

Bien que certains aient noté qu’un goujon sur le dessus de la lame suggère que quelque chose peut être connecté, cette fois, le sabre laser semble être une seule lame.

Concernant l’apparence de Cal en général, on peut voir que, contrairement à ce qui était sous-entendu dans la bande-annonce initiale, il a quelque chose qui ne va pas avec sa moustache.

Cette fois, il ressemble plus à un contrebandier de l’espace, et il a finalement grandi et a complètement percé le poncho. Cette fois, il n’est pas clair si nous collecterons des gilets, mais cela pourrait être une amélioration rapide.