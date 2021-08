« Cake Boss » Buddy Valastro dit que Gigi Hadid « a pleuré » lorsqu’elle l’a rencontré pour la première fois

Buddy Valastro et Gigi Hadid semblent à peu près un duo aussi probable que le beurre de cacahuète et les cornichons, mais ils travaillent en fait ensemble aussi bien que le beurre de cacahuète et la gelée.

La star de « Cake Boss » a déclaré que le mannequin avait fondu en larmes lorsqu’ils se sont rencontrés après s’être récemment réunis pour travailler sur la décoration de gâteaux pour Harper’s Bazaar.

« Quand je l’ai rencontrée pour la première fois, quand elle m’a vu, elle a vraiment pleuré », a-t-il déclaré à TMZ. « Parce qu’elle a regardé ‘Cake Boss’ grandir et elle l’a regardé avec sa famille. Elle connaît toute la séquence de la ligne d’ouverture. C’est fou.

« Et nous avons passé environ quatre ou six heures ensemble et je dois vous dire que c’est une personne tellement incroyable, magnifique. Elle est encore plus belle à l’intérieur qu’à l’extérieur et, honnêtement, le vrai sel de la terre. Nous nous sommes tellement amusés à faire un gâteau ensemble et vraiment talentueux. Genre, un très bon œil pour la couleur et les détails. «

Hadid est un grand fan de Valastro et de son travail. Il a même fait son gâteau d’anniversaire l’année dernière et lui a envoyé une vidéo lui souhaitant un joyeux anniversaire, qu’elle a partagée sur son Instagram.

« La cerise sur le parfait anniversaire de la quarantaine a été de découvrir que ma surprise tout-bagel-cake a été faite par le seul et unique Cake Boss @buddyvalastro que j’ai regardé pendant plus d’une décennie », a-t-elle écrit dans la légende.

« J’AI PLEURÉ DE VRAIES LARMES ! COPAIN! C’est un rêve qui devient réalité. Je n’arrive pas à croire que vous ayez fait ce gâteau pour moi pendant que la boulangerie est fermée. Cela signifie plus pour moi que vous ne le pensez, et quand nous espérons nous rencontrer un jour, vous saurez vraiment qu’il n’y a presque pas un épisode que j’ai manqué. 10/10 serait un stagiaire de Carlo en cas de besoin.

Valastro continue également sur la voie du rétablissement après que sa main a été empalée dans un accident de bowling l’année dernière.

« J’ai récupéré environ 90% de mes forces », a-t-il déclaré à TMZ.

Il craignait de ne plus pouvoir cuisiner et était ouvert sur le bilan mental que l’accident lui avait causé, mais il a recommencé à travailler sur son métier. Il a dit qu’il avait subi une intervention chirurgicale environ cinq semaines avant de tourner la nouvelle saison de sa série Food Network, « Buddy vs. Duff ».

« Avant cette opération, je ne pouvais même pas baisser les doigts. Mais le médecin a libéré les tendons et a coupé un tas de tissu cicatriciel », a-t-il déclaré.

Il ne savait pas comment il pourrait cuisiner mais, heureusement, ça a marché.

« Nous avons fait certains des meilleurs gâteaux que nous ayons jamais faits dans notre vie en cette nouvelle saison », a-t-il déclaré.