Caitriona Balfe confirme si Tobias Menzies reviendra dans la septième saison d’Outlander

La septième saison de Étranger mettra en vedette le retour de certains acteurs : Tobias Menzies pourrait-il être l’un d’entre eux ? Caitriona Balfe le confirme.

©IMDBTobias Menzies et Caitriona Balfe dans Outlander

La septième saison de ÉtrangerC’est l’une des plus attendues par les fans de la série Starz. Parce que? Tout simplement parce que la sixième édition s’est terminée comme personne ne s’y attendait : avec Jamie et Claire se sont séparés à un moment critique. Vous devez vous rappeler qu’elle a été accusée de meurtre et condamnée à mort et qu’il essaie de partir à sa recherche pour la sauver lorsqu’ils l’ont kidnappé avec son neveu Ian.

Sans aucun doute une fin choquante, mais digne de la tournure inattendue qu’elle a prise Étranger. Par conséquent, au-delà Le renouvellement pour une huitième et dernière saison a été récemment confirmé, les fans se concentrent sur la date de sortie des nouveaux épisodes. Car, comme si cela ne suffisait pas, certains des acteurs les plus aimés des premières éditions reviendront.

Parmi les confirmés figurent Graham McTavish comme Dougal MacKenzie, Steven Cree comme Ian Murray, Nell Hudson comme le diabolique Loghaire MacKenzie et même Lotte Verbeek comme Geillis Duncan. Compte tenu de cela, une grande question s’est posée: y a-t-il une possibilité qu’il revienne? Tobias Menzies surprise avec ces compagnons ?

Tobias Menzies lui a donné vie, pour les quatre premières saisons de Étranger à la fois Frank Randall, le futur mari de Claire, et Black Jack Randall, son ancêtre et le grand ennemi de Jamie. Et alors qu’il était aimé et détesté par les fans, son retour pourrait créer un précédent comme aucun autre dans la saison sept.

Caitriona Balfe confirme si Tobías Menzies revient à Outlander :

Caitriona Balfe, celle chargée d’interpréter Claire Frasera été consulté sur le retour de Tobias Menzies à l’histoire. Compte tenu de cela, l’actrice a répondu, avec son partenaire sam heughan (Jamie Fraser) qui son collègue est en tête de liste des co-stars qui pourraient revenir au drame d’époque.

Bien sûr, la réalité est que Menzies n’est pas sur la liste confirmée, mais selon Balfe, elle a lancé des appels pour que cela se produise et a même surpris les fans. Mais, la vérité est qu’il n’y a toujours rien de confirmé bien que, si cela se produit, Étranger prendrait une tournure totalement inattendue.

Cependant, si le retour de Tobias Menzies, devrait être comme un flash-back car les deux personnages de l’acteur sont morts à leur époque respective. Même ainsi, il se pourrait aussi que les protagonistes voyagent à une époque où il est encore en vie. Dans tous les cas, la vérité ne sera connue qu’avec la première de la septième partie.

