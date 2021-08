Caitriona Balfe a discuté de sa véritable relation avec Sam Heughan en dehors d’Outlander

Étranger C’est l’une des séries qui a le plus touché le public ces dernières années, c’est pourquoi elle compte un bon nombre de fans qui attendent avec impatience la sixième saison. En attendant la fiction originale de Starz Play, que l’on peut également voir sur le service de streaming Netflix, Caitriona Balfe a parlé de ses premières années et Sam Heughan, son mari dans la fiction. Comment est ta relation ?

« Caitriona et moi avons fait ce merveilleux voyage ensemble pendant près de sept ans. C’est pourquoi en elle j’ai non seulement eu une co-star brillante et sensible, mais aussi un ami fidèle « dit l’acteur en premier dans son livre. Bien qu’il ait admis qu’ils avaient leurs différences, il a précisé : « Elle est devenue une sœur et une meilleure amie, nous nous consultons toujours et je pense que cela rend le spectacle excellent ».

Maintenant, c’était au tour de parler Caitriona dans une conversation avec Derby d’or, où elle a été consultée par l’interprète de Jamie Fraser et a assuré : « Dès le premier jour, notre test d’écran ensemble était une lecture de chimie et tout le monde attendait de voir comment nous allions nous comporter ensemble. ». Il a ensuite révélé pourquoi ils s’entendaient bien devant et en dehors des caméras : « Je pense que nous avons une approche très similaire de la vie et du jeu d’acteur, et nous aimons nous engager pleinement. ».

Elle s’est également souvenue de l’une des premières scènes dans laquelle son personnage a dû échapper à un combat et Sam la frappe accidentellement au visage : « C’était amusant. Quand ils ont crié ‘coupez’, nous avons tous les deux pensé ‘Wow, c’est devenu intense.' ». Enfin, il a donné des détails sur ces moments: « Sam et moi devenions les meilleurs amis et nous parlions de la façon dont nous pensions que cette relation était et pourquoi elle était différente de l’amour qu’elle avait pour Frank et de ce qui la rendait spéciale et différente. ».







Alors que les fans rêvent que Balfé Oui Heughan être un couple dans la vraie vie, la vérité est qu’elle est mariée depuis août 2019 à Anthony McGil, un producteur de musique irlandais, et qu’ils ne sont que des amis. De son côté, l’acteur est célibataire, au-delà des rumeurs sur sa situation sentimentale. Ils ont tous les deux fini de filmer le Outlander saison six, qui sera disponible début 2022.