Caitriona Balfe a avoué qui était son béguin dans sa jeunesse et sa réponse vous surprendra

L’actrice est l’une des rares célébrités hollywoodiennes à faire profil bas et on sait peu de choses sur sa vie privée. Mais maintenant, elle a révélé un secret que beaucoup voulaient savoir : qui était son célèbre béguin quand elle était jeune ? La réponse va vous surprendre !

Grâce à son arrivée sur Netflix, Étranger traversé les frontières et enchanté des milliers de personnes à travers le monde. La série, basée sur les romans de Diana Gabaldón, est l’une des meilleures fictions d’époque réalisées ces derniers temps. De plus, l’histoire d’amour entre Jamie et Claire est une icône dans le genre romantique. Ces personnages, incarnés par Caitriona Balfe et Sam Heughan, respectivement, sont incomparables, tout comme les acteurs.

Eh bien, il s’avère que grâce à Étranger, Caitriona Balfe et Sam Heughan ont pu montrer leur incroyable chimie pour donner vie à ce merveilleux mariage. Mais, au-delà de cela, il y a aussi le fait que les interprètes ont montré leur talent et, pour cette raison, ils sont actuellement deux des artistes les plus reconnus. En fait, ils atteignent un tel point que plusieurs productions en plus de la fiction ont compté sur leur présence pour jouer dans de nouveaux projets.

Parmi eux se trouve Belfastle dernier film dans lequel Caitriona Balfe était protagoniste. Dans ce film nominé à l’Oscar du meilleur film, l’actrice travaille aux côtés de Jamie Dornan, avec qui elle a noué une grande amitié. Les artistes se sont rencontrés sur le tournage de ce long métrage et ont lié un lien sans pareil qui les amène au point de s’amuser et de rire d’eux-mêmes dans différentes interviews.

La grande preuve en est le récent rapport qu’ils ont remis à Vogue britannique et où ils se moquaient de, en particulier de Dornan, qui était le célèbre béguin de Caitriona. « Avez-vous déjà rencontré votre béguin?», c’est la première question que les comédiens ont reçue, à laquelle elle n’a pas hésité à répondre oui. Mais, la surprise était plus tard quand il a dit que la célébrité était la légende du cinéma, John Goodman.

Selon ce que Balfe a raconté, la rencontre entre elle et Goodman était complètement inattendue, mais en même temps embarrassante. Même si, bien sûr, avant elle a été victime de rires de Jamie Dornan et d’une réponse : « Je ne m’y attendais pas, je pense que personne ne s’y attendait», auquel elle a répondu : «Il était jeune, mais il y avait quelque chose d’attachant et de tendre en lui. ». Alors, entre rire et timidité, l’actrice a commencé à raconter son histoire.

« J’ai essayé de lui dire qu’il était mon fameux béguin sur un tapis rouge et je pense qu’il avait plutôt peur de moi.Balfe a expliqué. Et, bien qu’il n’ait pas donné plus de détails, c’était suffisant pour imaginer à quoi ressemblait ce moment. Sans aucun doute, la réponse de l’interprète a été très surprenante pour tout le monde et, en plus, indique clairement que Sam Heughan, avec qui elle a été liée plus d’une fois, n’a jamais été sur son radar amoureux et est un simple ami et collègue.

