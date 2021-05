Caitlyn Jenner revient sur sa position précédente et dit que les filles trans ne devraient pas pratiquer le sport féminin

Gardena Dévidoir d'arrosage sur roues Aquaroll M - équipé et monté

Le Dévidoir Aquaroll M équipé Gardena Est Idéal Pour Arroser Les Jardins De Taille Moyenne. Le Dévidoir Sur Roues Gardena Est Particulièrement Stable Grâce à Sa Fonction "kick&stand". Grâce Au Support De Base Et Aux Roues Surélevées, Le Dévidoir Ne Tombe Pas Dès Que L'on Tire Sur Le Tuyau. Il Suffit De Replier Le Support De Base Pour Transporter Le Dévidoir Ou Le Stocker. Un Raccord Anti-goutte Empêche L'eau Résiduelle De Couler Après L'utilisation. Les Grandes Roues Profilées Facilitent Les Manoeuvres Et Déplacements Avec Le Dévidoir. Le Dévidoir Sur Roues Aquaroll M équipé Gardena Permet Un Rangement Compact Sans Perte De Place. La Manivelle Est Repliable Par Simple Pression Du Bouton Et La Poignée Est Facilement Réglable En Hauteur Pour S'adapter à La Taille De Chaque Utilisateur Et Permettre Un Stockage Très Compact Du Dévidoir. La Manivelle Peut être Montée Soit à Droite, Soit à Gauche Pour Plus De Confort. Le Dévidoir Gardena Est Résistant Contre Le Gel, Pour Un Stockage Facile En Hiver. Le Dévidoir Aquaroll M équipé Gardena Est Doté D'un Raccord De Tuyau Coudé Pour Enrouler Et Dérouler Le Tuyau D'arrosage Sans Coude Ni Torsion. Livré Monté, Avec Tuyau D'arrosage, Lance D'arrosage Et Tous Les Accessoires D'arrosage De L'ogs. Capacité Maximale : 60 M. Fabriqué En Allemagne Et Garantie 5 Ans. Longueur Du Tuyau: 25 Mdiamètre Du Tuyau: 15 Mmcapacité Max 15 Mm (5/8"): 60 M 13 Mm (1/2"), 50 M 15 Mm (5/8"), 35 M 19 Mm (3/4") - Gardena - Dévidoir D'arrosage Sur Roues Aquaroll M - Équipé Et Monté