Caitlyn Jenner promet d’annuler «  Annuler la culture  » si elle est élue gouverneur

Caitlyn Jenner a présenté l’un de ses premiers grands projets si elle est élue gouverneur de Californie.

L’olympienne et ancienne star de la télé-réalité a annoncé son intention de se lancer en politique plus tôt cette année et la route est difficile depuis.

Mais le joueur de 71 ans tient à s’attaquer au progressisme.

Dans une déclaration sur Twitter, Caitlyn a écrit: « Une fois élue gouverneur de Californie, j’ANNULERAI, annulerai la culture et réveillerai le réveillé. »

De nombreuses célébrités se sont ralliées au concept de « culture d’annulation », c’est-à-dire lorsque le grand public se détourne d’une personne, d’un lieu ou d’une chose avec lequel ils ne sont plus d’accord en raison d’une révélation, d’une déclaration ou d’une revendication.

De nombreux comédiens et artistes ont récemment parlé de l’idée et pensent que c’est une comédie étouffante et que les écrivains ne prennent plus de risques dans les émissions de télévision et les films.

Woke est le terme souvent utilisé par les gens de droite et donné aux progressistes qu’ils jugent trop ouverts d’esprit. Cela s’appuie sur l’idée qu’être « réveillé » signifie que vous êtes éveillé, c’est-à-dire conscient des injustices et des problèmes qui affligent la société.

Comment Caitlyn prévoit d’annuler la «culture d’annulation» ou de rendre les gens «réveillés» conscients des vrais problèmes est une hypothèse.

Ce n’est pas comme si vous pouviez légiférer contre l’une ou l’autre de ces choses, mais bon, ce sont les États-Unis d’Amérique, donc nous ne pouvons rien exclure.

Crédit: PA

Mme Jenner pense qu’elle sera une bonne candidate pour le poste de gouverneur de Californie très disputé.

L’actuel gouverneur démocrate de Californie, Gavin Newsom, fait face à un vote de rappel après que les électeurs se sont montrés en colère contre les mesures mises en œuvre pour protéger les personnes pendant la pandémie de Covid-19.

Dans une interview avec CNN, Caitlyn pense que son expérience en * vérifie les notes * en tant qu’entrepreneur l’a préparée au rôle de diriger un État massif.

« J’ai été dans le monde de l’entrepreneuriat. Les gens pensent – vous avez été dans le show-business, vous considérez comme une star de la télé-réalité. Certainement, j’ai fait cela, mais le divertissement est une entreprise, et vous devez gérer cette entreprise, » elle a dit.

Depuis qu’elle a annoncé sa candidature à la tête de la Californie, elle a été critiquée pour avoir déclaré que les filles transgenres ne devraient pas être autorisées à jouer dans des équipes de filles dans les sports scolaires.

Elle a également été critiquée pour se plaindre que tous ses amis célèbres quittent la Californie en raison du nombre de sans-abri.

S’adressant à Sean Hannity sur Fox News, Caitlyn a déclaré: «Les affaires partent à gauche et à droite, 18 000 entreprises ont quitté la Californie. Mes amis quittent la Californie.