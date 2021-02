Kylie Jenner a interrogé Caitlyn Jenner sur ses pronoms dans une nouvelle vidéo YouTube.

Caitlyn Jenner s’est ouverte sur la raison pour laquelle ses filles, Kylie Jenner et Kendall Jenner, l’appellent toujours « papa ».

Samedi 6 février, Caitlyn Jenner a publié une nouvelle vidéo YouTube dans laquelle sa fille, Kylie Jenner, se maquille. La vidéo voit Caitlyn et Kylie discuter de leur relation et Caitlyn remercie Kylie et Kendall pour leur soutien pendant sa transition. Elle dit: « Vous avez été mes meilleurs amis, mes enfants ont été absolument merveilleux dans tout cela. »

Caitlyn parle ensuite de ses pronoms et des raisons pour lesquelles elle ne voulait pas que Kylie et Kendall arrêtent de la qualifier de « papa ».

Caitlyn Jenner explique pourquoi Kylie et Kendall l’appellent toujours « papa ». Photo: @caitlynjenner via Instagram, Caitlyn Jenner via YouTube

Dans la vidéo, Kylie demande à Caitlyn: « Je sais que nous avons eu une conversation il y a quelques années et que vous étiez d’accord pour que nous continuions à vous appeler papa. Que pensez-vous de cela maintenant? » Caitlyn répond alors: « Je pense que c’était l’une des meilleures décisions que j’ai prises. Parfois, cette communauté peut être assez difficile, surtout en ce qui concerne les pronoms, et tout le monde a une opinion. »

Caitlyn ajoute: « Mais j’ai vraiment senti dès le début que je dois le faire à ma façon qui fonctionne pour moi, et tout le monde peut le faire à sa manière qui fonctionne pour eux. Certaines personnes diraient: ‘Vous êtes le mère ‘, mais je ne le suis pas. Je suis le père, j’ai été le père pendant tout le trajet, je serai leur père jusqu’au jour de leur mort ou de ma mort.

Caitlyn a également expliqué que Kylie et Kendall comprennent toujours bien ses pronoms. Elle dit: « Alors quand tu me poses cette question, bien sûr. Tu as, tout le temps, tu dis toujours, ‘Mon père, elle…’, et c’est dur de changer les pronoms en plein milieu! »

Elle a terminé en disant: « Vous êtes si doués pour le dire, et chaque fois que je l’entends, je dis: ‘Ouais, mes filles sont juste, genre, dessus!' »

