Cailee Spaeny lorgnée pour un nouveau film extraterrestre du réalisateur Fede Alvarez

Un nouveau film Alien se réunirait au 20e siècle et Scott Free avec Cailee Spaeny en pourparlers pour le rôle principal.

Les Xenomorphs pourraient bientôt être de retour sur grand écran au milieu de nouveaux rapports sur le prochain Extraterrestre le film avance avec une vedette principale en place. Par date limite, un autre long métrage est en cours de planification pour le Extraterrestre franchise de 20th Century et Scott Free. Comme indiqué précédemment, Fede Alvarez (Evil Dead redémarrer, Ne respire pas) est à bord pour réaliser le film, tandis que le nouveau rapport révèle que Cailee Spaeny (Le métier : héritage) est en pourparlers pour le rôle principal.





Rien d’autre n’a été révélé sur l’intrigue du projet Extraterrestre film, il n’est donc pas encore clair s’il aura un lien direct avec l’un des films précédents. Ce qui semble le plus probable, c’est que le film impliquera des Xénomorphes dans un conflit contre les humains, car cela a toujours été au cœur de la franchise. Word is Alvarez a vendu 20th Century et Scott Free sur un terrain original, ce qui a entraîné de nouveaux plans pour accélérer le projet pour une production qui commence au début de l’année prochaine

Spaeny avait auparavant un rôle notable dans le film Soulèvement du Pacifiqueet elle a continué à apparaître dans d’autres films comme Sur la base du sexe, Le métier : héritageet Comment ça finit. Elle est également apparue dans des émissions de télévision récentes comme Jument d’Easttown et La première dame. Actuellement, Spaeny travaille sur un biopic de Priscilla Presley qui la mettra en vedette dans le rôle principal de la mariée titulaire du regretté chanteur Elvis Presley, joué par Jacob Elordi (Euphorie).





La franchise Alien reviendra

Renard du 20e siècle

La Extraterrestre La franchise a débuté en 1979 avec le film original du réalisateur Ridley Scott. La trilogie originale se composait également de James Cameron Extraterrestres en 1986 et David Fincher Extraterrestre 3 en 1992. Jean-Pierre Jeunet dirigera plus tard 1997’s Résurrection extraterrestre. Ce qui a lié les quatre films ensemble était la présence de la star de la franchise Sigourney Weaver, qui joue l’un des personnages les plus aimés du genre d’action dans Ellen Ripley.

En 2012, Scott est revenu au fauteuil du réalisateur pour diriger le film Prométhée, un film qui a servi de préquelle à la série de films originale. Il dirigerait également la suite, 2017 Extraterrestre : Pacte. Depuis, les plans pour continuer la série de films sont au point mort, bien qu’il y ait eu des rapports d’une adaptation de la série télévisée avec Noah Hawley. Certains fans ont toujours fait campagne pour qu’il y ait un Extraterrestre 5 cela ramènerait Weaver dans le rôle de Ripley, ce que l’actrice elle-même a approuvé, mais a déclaré que cela dépendait essentiellement de Ridley Scott.

Aucune date de sortie n’a encore été fixée pour cette nouvelle Extraterrestre film avec Fede Alvarez.