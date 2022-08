CAFÉ MINAMDANG Épisode 19 Date de sortie, compte à rebours, spoilers – Tout ce que vous devez savoir

La date de sortie de l’épisode 19 de CAFÉ MINAMDANG a été officiellement confirmée et pour cette raison, tous les fans de cette émission sont vraiment très excités pour cet épisode à venir car ils veulent tous savoir ce qui va se passer ensuite dans l’histoire. Pour connaître tous les détails possibles sur cette série, les fans l’ont recherchée partout sur Internet.

Nous voici maintenant avec un guide séparé sur la date de sortie de l’épisode 19 de CAFÉ MINAMDANG. Ici, nous partagerons également plusieurs autres détails comme Où regarder cette série, la liste des épisodes, les détails de la distribution et bien plus encore. Alors, sans plus tarder, faisons-le savoir.

Il s’agit d’une série télévisée sud-coréenne basée sur un roman Web intitulé Minamdang: Case Note qui a été écrit par Jung Jae-ha. Cette série a été réalisée par Go Jae-hyun. Son premier épisode est sorti le 27 juin 2022. Depuis sa sortie, cette série a acquis une grande popularité non seulement aux États-Unis mais aussi dans de nombreux autres pays.

La série suit les circonstances épouvantables rencontrées par un profileur à la retraite qui a évolué en chaman et ses associés. Il raconte également l’histoire d’un café douteux nommé Minamdang et de ses clients. L’histoire de cette série est très intéressante et une fois que vous commencerez à la regarder, vous deviendrez plus excité de savoir ce qui se passera ensuite. En ce moment, tous ses fans recherchent la date de sortie de l’épisode 19 de CAFÉ MINAMDANG. Alors faisons-le savoir ci-dessous.

CAFÉ MINAMDANG Épisode 19 Date de sortie

Maintenant, nous allons vous parler de la date de sortie de l’épisode 19 de CAFÉ MINAMDANG. Dans cette saison en cours, il n’y aura que 18 épisodes et le dernier épisode sortira le 23 août 2022. S’il y aura une mise à jour sur sa prochaine saison, nous vous en informerons ici dès que possible. Nous vous suggérons donc à tous de sauvegarder le signet de cette page.

Où diffuser CAFÉ MINAMDANG?

Si vous voulez regarder cette série coréenne, vous pouvez la regarder sur KBS2 et c’est le réseau officiel de cette émission. Si vous souhaitez diffuser ses épisodes précédents, vous pouvez le regarder sur Netflix. Donc, au cas où vous auriez manqué des épisodes précédents, vous pouvez regarder cet épisode ici sur cette plateforme, mais vous devrez d’abord acheter son abonnement.

Liste des acteurs

Ici, dans ce paragraphe, nous allons partager la liste des acteurs de cette série.

Seo In-guk dans le rôle de Nam Han-joon

Oh Yeon-seo dans le rôle de Han Jae-hee

Kwak Si-yang comme Gong Soo-cheol

Kang Mi-na dans le rôle de Nam Hye-joon

Kwon Soo-hyun dans le rôle de Cha Do-won

Baek Seo-hoo comme Jonathan

Jung Man-sik dans le rôle de Jang Doo-jin

Heo Jae-ho dans le rôle de Kim Sang-hyeop

Jung Ha-joon dans le rôle de Na Kwang-tae

Jung Eun-pyo comme Kim Cheol-geun

Hwang Woo-seul-hye dans le rôle de Lee Min-kyung

Baek Seung-ik dans le rôle de Park Jin-sang

Kim Byung-soon dans le rôle de Park Dong-gi

Jung Da-eun comme tante Im

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous avez tous les détails liés à la dernière date de sortie de l’épisode 19 de CAFÉ MINAMDANG, le nombre total d’épisodes pour cette série, sa plateforme de streaming, et bien plus encore. Attendez donc la confirmation officielle pour connaître la date de sortie exacte. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de l’épisode 19 de CAFÉ MINAMDANG, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

