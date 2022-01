Café au parfum de femme : comment c’était et qui a joué dans la version originale du roman

NETFLIX

La série colombienne est basée sur une fiction créée en 1994. C’est la principale différence entre l’ancienne production et la série mettant en vedette William Levy et Laura Lodoño.

©NetflixWilliam Levy et Laura Lodoño jouent dans Café con aroma de mujer.

Parmi les productions qui mènent les tendances de Netflix, il y a une série colombienne qui a attiré tous les regards. C’est qu’en premier lieu, c’est café au parfum féminin, un renversement du classique 1994 telenovela colombienne qui raconte l’histoire d’amour entre Mouette et Sébastien. Quelles sont les différences avec la version originale ? Ici, nous vous disons tout ce que vous devez savoir!

Avec une saison de 88 épisodes, d’environ 45 minutes chacune, le strip a su détrôner La reine du flux et devenir la principale attraction des utilisateurs ces dernières semaines. Et même s’il s’agit d’un véritable succès, le titre doit tout reconnaître à ce spectacle arrivé il y a 27 ans. C’est à travers la soi-disant chaîne A, qui a été diffusée pour la première fois sous la création de Fernando Gaitán, le scénario de Margarita Tiria et la direction de Pepe Sánchez et Clara Inés Enciso.

De quoi s’agissait-il? C’est très similaire à ce que Netflix présente, puisque son protagoniste est un cueilleur de café qui parcourt la Colombie à la recherche de la récolte. Dans l’une des haciendas, le petit-fils du propriétaire semble voler son cœur et commencer une histoire d’amour où tout peut arriver. Dans le N rouge, les stars du drame romantique William Levy, Laura Lodoño, Carmen Villalobos et Diego Cadavid, entre autres.

Cependant, la version originale avait un casting très différent. Dans les rôles principaux étaient Marguerite Rose de François comme Teresa Gaviota Suarez, Guy Ecker comme Sebastian Vallejo Cortez, Image de balise Alejandra Borrero comme Lucia Sandoval Falcon de Vallejo, Christophe Errazuriz comme Iván Vallejo Sáenz, Sylvie de Dieu comme Lucrecia Rivas de Vallejo et Constance Duc comme Carmenza Suárez, parmi d’autres acteurs colombiens qui se sont convertis café au parfum féminin dans un feuilleton captivant.

Et bien qu’ils soient très similaires, ils ont une différence fondamentale. C’est que la série, beaucoup plus moderne, a éliminé de l’intrigue le moment où Gaviota est kidnappé par un réseau de traite des êtres humains afin de la tromper et de l’impliquer dans la prostitution à Paris, laissant Sebastián perdre la trace du personnage principal. Sans aucun doute, c’est une histoire profonde qui a réussi à capter l’attention des abonnés latino-américains du service de streaming.

