Caetano Auto donne des véhicules Toyota à la Croix-Rouge portugaise pour soutenir la vaccination

Caetano Auto a mis à disposition une flotte de 13 véhicules Toyota à la Croix-Rouge portugaise pour aider au voyage des professionnels qui, dans tout le pays, effectuent des vaccinations contre Covid-19.

Caetano Auto a décidé de s’allier à la Croix-Rouge portugaise dans cette période difficile pour faire face au manque de moyens de déplacement existants pour répondre aux besoins actuels.

Dans le cadre de l’action «J’aide ceux qui aident», plusieurs véhicules ont été mis à disposition des professionnels de l’institution afin qu’ils puissent toujours avoir de la mobilité et être avec ceux qui en ont le plus besoin. «Nous voulons démontrer notre reconnaissance du noble travail accompli par ces professionnels et contribuer à l’effort commun», souligne Caetano Auto, dans un communiqué.

Ce n’est pas la première fois que Caetano Auto s’associe à la Croix-Rouge portugaise pour lutter contre la pandémie de Covid-19.

L’entreprise avait auparavant mené une action de collecte de denrées alimentaires intitulée «Caetano Auto Solidária» au cours de laquelle, pendant un mois, des produits alimentaires et d’hygiène étaient collectés et livrés aux onze délégations de la Croix-Rouge portugaise.

Ces initiatives, en plus de promouvoir le côté solidaire de Caetano Auto, reflètent le fait que la responsabilité sociale des entreprises est un facteur essentiel à une époque où de nombreuses familles traversent une période difficile.