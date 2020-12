Cadeaux technologiques pour enfants: 5 idées de cadeaux de Noël intelligents

Jeux, amusement et apprentissage tout en un: les cadeaux technologiques pour les enfants sont un grand succès à Noël. Ils sont colorés, font des sons amusants et initient les enfants à l’utilisation de la technologie moderne. Vous ne pouvez pas vous tromper avec ces cinq cadeaux sous le sapin de Noël.

Les cadeaux technologiques destinés aux enfants sont à la hausse depuis des années. Et c’est une bonne chose, car les enfants grandissent de nos jours dans un monde numérisé. Plus tôt ils le comprennent, mieux et de manière plus responsable ils peuvent naviguer sur Internet, dans la vie professionnelle, etc. en tant qu’adolescents et jeunes adultes. Les appareils pour enfants ne donnent pas aux plus petits le plein essor technologique, mais reposent sur des jeux et du plaisir. De cette manière, les enfants s’habituent dès le départ à une utilisation consciencieuse des nouveaux médias et dispositifs techniques.

Appareil photo pour enfants: pour les petits photographes

Les appareils photo pour enfants sont un excellent gadget pour les plus petits: ils leur apprennent facilement à utiliser les appareils photo et suscitent l’intérêt de découvrir l’environnement et de le capturer avec des photos. Cela aiguise la vue sur les belles choses de la vie et garde beaucoup de souvenirs.

De plus, votre enfant est encouragé à penser de manière créative et à explorer le monde qui l’entoure de manière approfondie. Les enfants animés ont déjà hâte de faire de petites visites photo à l’âge de 4 ou 5 ans – si l’intérêt persiste, une mini caméra bon marché peut monter à l’âge de 10 ans. Et qui sait, peut-être qu’à un moment donné, l’Enfant du Christ apportera également un appareil photo reflex.

Smartwatch pour enfants: pour les familles connectées

Votre enfant est encore trop petit pour un smartphone, mais devrait pouvoir rester en contact avec vous et découvrir la technologie de manière ludique? Ensuite, cette année, vous pouvez mettre une montre intelligente pour enfants sous le sapin de Noël. Les appareils sont considérablement allégés par rapport aux modèles pour adultes, l’accent est mis sur les jeux et le plaisir.

Votre enfant reste connecté à vous via une carte SIM que vous insérez dans la smartwatch. La montre est alors aussi un téléphone – et votre enfant peut toujours vous joindre s’il ne sait plus quoi faire ou s’il ne se sent pas en sécurité. Dans le même temps, il n’y a pas d’accès Internet illimité, vous n’avez donc pas à craindre que votre enfant rencontre du contenu que vous n’approuvez pas.

Tablette pour enfants: avec applications d’apprentissage, livres audio et jeux

Lire, apprendre, jouer et parfois simplement écouter: avec une tablette adaptée à son âge, vous pouvez présenter à votre enfant d’innombrables médias, des films de dessins animés mignons aux livres audio passionnants et aux applications d’apprentissage colorées. Les bons comprimés pour enfants sont protégés par un couvercle épais, par exemple en silicone, afin qu’ils puissent résister aux chutes en bon état.

Le logiciel des tablettes pour enfants doit être conçu pour vous donner en tant que parent le plus grand contrôle possible sur le comportement d’utilisation de votre enfant. Idéalement, il existe différents niveaux de sécurité en fonction de l’âge de l’enfant et de la limite de temps afin que votre enfant ne soit pas constamment suspendu à l’écran.

Toniebox: pour les petits DJ ludiques

Tonie sur la Toniebox, et c’est parti pour le plaisir d’écoute – le système audio de la boîte à musique est aussi simple que cela! Les Tonies sont de petites figurines en plastique que votre enfant peut mettre sur la boîte à musique. Chaque Tonie déclenche une chanson différente, donc ça ne devient jamais ennuyeux. Et: Vous avez toujours une idée cadeau prête pour Noël ou pour les anniversaires, car vous pouvez acheter les Tonies comme vous le souhaitez.

La Toniebox est destinée aux enfants à partir de 3 ans – si vous souhaitez commencer plus tôt, vous devez absolument garder un œil sur vos enfants lors de son utilisation. Les Tonies sont un peu plus gros, mais votre enfant pourrait les avaler.

Ensemble de studio: pour les photographes légèrement plus grands

Que faut-il pour un selfie cool devant la Tour Eiffel? Pas grand-chose, en fait, et même pas un voyage en France. Un studio comme celui d’Easypix assure le selfie parfait. Il contient

une lumière annulaire pour cet éclat certain dans les yeux,

un trépied auquel le smartphone est attaché et

un fond photo vert.

Les personnes photographiées sur le fond vert, le soi-disant écran vert, peuvent être découpées facilement et précisément, c’est-à-dire découpées dans un enregistrement. Et mettez-le sur une photo de la tour Eiffel, par exemple. Les adolescents en particulier sont heureux de cet ensemble car il leur permet de publier des photos spectaculaires sur Instagram et d’autres réseaux. Avec ce cadeau de Noël, vous marquerez certainement des points auprès des enfants de 14 ans et plus.