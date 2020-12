Cadeaux doublés et indésirables, cette année avec eBay, les vendre est encore plus pratique

Vous attendiez impatiemment le jour de Noël pour pouvoir enfin déballer les cadeaux et découvrir ce que vos amis, parents, cousins, collègues ont décidé de vous offrir. Et ainsi, le matin du plus beau jour de l’année, vous n’avez pas perdu une minute: un « Joyeux Noël » à votre famille, un grand sourire, puis aller fouiller sous le sapin à la recherche des cadeaux avec votre nom dessus. Que vous ayez 15, 40 ou 90 ans, peu importe: le frisson de déchirer du papier, des rubans et des rubans et de découvrir ce qu’il y a à l’intérieur de ces délicieux petits emballages est le même à tout âge, à toute latitude, à toute époque.

Ce qui est différent, c’est parfois l’expression qui se peint sur le visage une fois la surprise révélée: ce maillot est beau, dommage qu’il soit de la mauvaise équipe de football. Fantastiques ces chaussettes à l’épreuve du pôle Nord, sauf qu’elles vous ont donné 5 paires parce que tout le monde avait la même idée. Incroyable ce faux sac en crocodile: si seulement nous étions encore en 78, ce serait aussi à la mode. Et qu’en est-il de ce pull? Beau est beau, mais dans une taille 4XL, il vous va à vous et à toute la famille.

Bref, de « comme c’est gentil, le Père Noël est passé » à « Le Père Noël a besoin d’une paire de lunettes », le pas est parfois très court. Mais pour ne pas laisser la déception d’avoir reçu le mauvais cadeau classique (ou le bon cadeau, mais double sinon triple), il existe une solution qui fonctionne toujours: « regifting », un terme anglais très cool mais aussi en L’Italie a toujours été appréciée. Parce que ce n’est rien de plus que le «recyclage» du cadeau. Mais si autrefois on se contentait de le mettre dans un placard (ou un tiroir) pour le recycler l’année suivante en le donnant à quelqu’un d’autre, maintenant le processus est beaucoup plus simple et plus rapide et donne plus de satisfaction: car ils sont vendus sur la marketplace eBay ( où il y a 180 millions d’acheteurs potentiels dans le monde qui pourraient être intéressés par cet objet), les cadeaux qui pour une raison quelconque n’ont pas été appréciés deviennent une source de revenus, et l’argent obtenu peut toujours être «investi» pour se donner qu’il voulait vraiment mais n’a pas été trouvé sous l’arbre. Non seulement vous aider à être plus heureux, mais aussi aider à développer l’économie circulaire (ce que je ne veux pas que vous puissiez être utile) et augmenter la durabilité du secteur, avec la réutilisation d’un objet qui risquait autrement finissent à la poubelle.

Et si le cadeau a été « deviné » et que vous l’avez aimé, vous pouvez toujours développer une économie circulaire grâce à eBay. Par exemple, vous pouvez vendre votre ancienne console ou votre ancien smartphone après avoir reçu le nouveau modèle que vous vouliez tant pour Noël et ainsi éviter que d’anciens objets restent fermés à jamais dans un tiroir.

Et cette année-là, eBay a décidé de soutenir encore plus que d’habitude la pratique du «regifting» avec une promotion spéciale (à laquelle tout le monde peut adhérer, même ceux qui n’ont pas de compte eBay) qui permet, du 25 décembre au 4 Janvier, pour vendre des cadeaux non désirés et doubles avec une commission très faible: un seul euro au lieu de 10% du prix de vente normalement demandé, et uniquement si l’article est effectivement vendu. Essayer de s’en débarrasser et de publier l’annonce sur eBay, en bref, ne coûte absolument rien, et vous ne payez la commission que si, grâce au marché du géant du e-commerce, vous trouvez réellement un acheteur.

Les vêtements pour hommes (baskets, t-shirts, chemises, manteaux, portefeuilles et vêtements de sport) et les vêtements pour femmes (foulards, ceintures, portefeuilles, sacs, chaussures et robes) sont parmi les cadeaux les plus susceptibles d’être revendus; montres et bijoux, produits de beauté (parfums et sets de crèmes pour le visage, les cheveux et le corps), smartphones (dans ce cas, il n’est pas rare que ceux qui reçoivent un nouveau smartphone à Noël vendre l’ancien sur eBay), jeux vidéo, consoles (également en ce cas, l’ancien modèle est souvent vendu après avoir reçu le nouveau), petits appareils électroménagers, livres et musique. Mais tout article, même le plus étrange ou ce que nous considérons comme le cadeau le plus laid jamais reçu, pourrait être l’achat parfait pour l’un des 180 millions d’utilisateurs d’eBay dans le monde – cela arrive tout le temps.

Et si le problème est de penser à l’expédition, même dans ce cas eBay garantit son assistance via le Shipping Manager, avec lequel la plateforme guide pas à pas le vendeur dans toutes les étapes nécessaires à l’envoi de l’objet à l’acheteur. : avec des conseils pour bien emballer l’article vendu, avec la possibilité de choisir le service d’expédition le plus pratique grâce à des accords avec des coursiers, d’imprimer directement l’étiquette avec toutes les informations demandées et de demander une collecte à domicile sans même avoir besoin quitter la maison pour envoyer le colis. Cette année, en bref, vendre des cadeaux de Noël doubles ou non désirés n’a jamais été aussi simple et pratique.