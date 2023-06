Caddy Hack Trailer libère des gophers tueurs sur un terrain de golf

Wild Eye Releasing a publié la bande-annonce officielle de Caddie Hack, un film d’horreur indépendant avec des marmottes tueuses sur un terrain de golf. Bien sûr, le titre est un jeu sur Caddyshack, la comédie classique du réalisateur Harold Ramis mettant en vedette le personnage de Bill Murray en conflit avec un gopher rusé. Les gophers sont beaucoup plus dangereux dans Caddie Hackcomme vous pouvez le découvrir en regardant la bande-annonce du film d’horreur ci-dessous.





Dans le film, selon le synopsis, « un terrain de golf en difficulté subit une série de meurtres de caddies aux pattes de spermophiles mutés par des pesticides, tandis que le propriétaire avide de l’installation tente de dissimuler le carnage et qu’un gardien de terrain déséquilibré mène une guerre totale contre la vermine vicieuse. »

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Léger sur le budget mais lourd sur la valeur de divertissement, Caddie Hack devrait avoir sa première mondiale au théâtre Smodcastle de Kevin Smith à Atlantic Heights, New Jersey, le 11 août, suivie d’une sortie de divertissement à domicile en octobre. Il est écrit et réalisé par Anthony Catanese (Salut-Peur, Les filles veulent juste avoir du sang, Sodomane), qui a produit aux côtés de Sara Casey, Scott Miller, Jim Gordon, Joseph Kuzemka et Rob Hauschild. Le film met en vedette Jim Gordon, Jake Foy, Chrissy Cavallo, Nick Twist, Ilene Sullivan et John Evans.

Ce n’est plus une grande surprise de voir des versions d’histoires classiques sur le thème de l’horreur. Tout récemment, la sortie du film d’horreur parodique Winnie l’Ourson : Sang et Miel a attiré beaucoup d’attention en plus du succès financier, et il y a maintenant une suite en préparation. Il a également été annoncé que des versions d’horreur sont en cours de développement pour d’autres histoires classiques comme Pierre Pan, Bambíet Belle au bois dormant.





Les gophers tueurs sont à l’attaque dans Caddy Hack

Libération des yeux sauvages

Avant de déchaîner des gophers tueurs, Catanese a récemment réalisé un segment pour le film d’horreur d’anthologie Salut-Peur. Ce film sortira sous peu, et devrait sortir en numérique le 13 juin avec une sortie en DVD le 11 juillet. Tout en parlant avec Blazing Minds, Catanese a également taquiné d’autres projets à venir, notamment Caddie Hackqui n’avait pas encore de titre à l’époque.

« J’ai actuellement un film d’horreur/comédie en or qui sortira plus tard cette année », a-t-il déclaré. « Ma société de production est actuellement en préproduction de deux films d’horreur. L’un est un film sur les requins et un thriller plus sombre et plus sérieux. Nous avons également un tas de vidéoclips à venir dans les prochains mois. »

Sur les conseils qu’il pourrait donner aux autres cinéastes qui cherchent à faire leurs propres films malgré des ressources limitées, Catanese a ajouté : « Prenez un appareil photo, un téléphone, un caméscope et sortez et faites-le. Il n’y a vraiment aucune excuse que les gens peuvent avoir pour ne pas filmer un film de nos jours. Tout le monde a un studio de production complet dans ses poches ! Écrivez simplement une histoire que vous savez que vous pouvez filmer et filmez-la. Vous échouerez probablement, mais n’ayez pas peur de cela, c’est comme ça que vous apprenez.

Caddie Hack sera présenté en première au théâtre Smodcastle à Atlantic Heights, New Jersey, le 11 août. Le film sortira ensuite en numérique, Blu-ray et DVD en octobre, avec l’aimable autorisation de Wild Eye Releasing.