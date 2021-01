Cactus tourne une nouvelle fièvre dans tous les environnements

Une nouvelle plante devient le chouchou de la décoration intérieure. C’est le cactus. C’est plus une certitude que l’utilisation de plantes à l’intérieur est devenue une tendance de la décoration et du design d’intérieur.

En plus des bienfaits pour la santé qu’ils peuvent apporter, ces éléments de la nature ajoutent plus de couleur à l’environnement et procurent une sensation de confort.

Alors, une excellente option pour ceux qui veulent suivre la tendance, mais qui n’ont pas beaucoup de temps pour s’occuper des plantes, misez sur les cactus dans la décoration aux points stratégiques de la maison!

Ils peuvent avoir différentes tailles, ils constituent donc un bon choix pour les appartements et les grandes maisons. De plus, il est également possible de choisir d’autres objets de décoration avec des imprimés ou des formes de cactus, ce qui apporte encore plus de charme à la maison. Découvrez quelques idées et laissez-vous inspirer pour décorer votre coin dès maintenant!

Avez-vous cette étagère vide à la maison et vous ne savez pas quoi utiliser pour la décorer? Que diriez-vous des pots avec des mini cactus? Ils sont parfaits pour les petits environnements car ils ne prennent pas beaucoup de place et nécessitent encore moins de travail. Innovez dans les modèles et les espèces et créez une belle étagère avec vos plantes!

Pour sortir de la pièce avec un décor plus naturel, rien de tel qu’une table de chevet avec de beaux cactus. La différence ici est d’innover dans la taille des plantes et des pots et de les mélanger avec d’autres espèces. Si vous préférez, cette même technique peut être utilisée dans d’autres environnements, comme la pièce.

Si vous avez une maison spacieuse, l’idéal est de vous jeter sur les plus grandes espèces de cactus lors de l’aménagement de votre déco. Cela vaut pour toutes les pièces, de la chambre au salon ou même au jardin et à la cour. Choisissez des modèles de vase qui correspondent au reste du mobilier et rendez votre coin plus confortable.

Maintenant, si vous êtes tellement passionné par la plante que vous souhaitez l’emmener dans tous les recoins de la maison, rien de tel que d’investir dans des objets de décoration en forme de cactus. Certaines options sont des bandes dessinées, des étagères, des porte-clés et des oreillers. Choisissez simplement vos favoris et faites le relooking!

Une autre façon d’apporter des cactus à la décoration de la maison consiste à utiliser des pièces de porcelaine. Que ce soit des vases ou même une belle lampe! Il existe plusieurs ustensiles qui font référence à la plante et qui ont fière allure, en particulier dans des environnements tels que la cuisine et les salles de bain.