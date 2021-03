Cable Girls Saison 5: Une saga douce-amère d’amour et d’appartenance

Cable Girls est l’une des émissions en espagnol les plus réussies de Netflix depuis 2017. En 1928, à Madrid, la série suivait un groupe d’amis qui travaillaient comme câblo-opérateurs. La passion, l’enthousiasme, le risque et une pléthore de tenues fantastiques caractérisent leur vie.

qui écrase à peu près tout triangle amoureux romantique pour Alba / Lidia (malgré ce que la promo voudrait vous faire croire) et le fait que l’émission ait choisi de s’attaquer à la guerre civile espagnole, un sujet sensible pour ceux en Espagne et quelque chose pour le reste du monde en sait très peu.

Il y avait de bonnes choses, de mauvaises choses et des… enfin des choses déroutantes à propos de ce spectacle que nous avions apprécié pendant quatre saisons. Et c’est de cela dont nous allons parler maintenant. Alors venez avec nous alors que nous plongeons dans le bon, le pauvre et le laid de Cable Girls Saison 5

Chaque épisode avait une tournure et une surprise dans chaque acte.

Le monde de tout le monde avait été brisé à la fin de l’épisode 5. Personne n’était sûr de ce qui allait se passer ensuite. Certains personnages souriaient à la fin de l’épisode 5, tandis que d’autres étaient dans une misère totale.

Il y a beaucoup de cliffhangers pour vous garder accro pour le reste de la saison. Tout ce que les fans ont à faire maintenant est de croiser les doigts pour que les personnages restants obtiennent leur fin heureuse.

Sûrement! Les bonnes performances des membres de la distribution contribuent à l’authenticité et à la jouissance de ce drame intense, et deux points forts de la série sont la fraternité entre Lidia et ses trois amis et la fraternité entre Francisco et Carlo.

⚡️ « Cable Girls ‘S5E7’ | Cable Girls saison 5 épisode 7 «Netflix» »https://t.co/wOw2vuhzan – Cable Girls Saison 5 Episode 7 Officiel (@BrittonRuna) 3 juillet 2020

La conception brillante des costumes de « Cable Girls » lui donne un air d’authenticité et ramène les téléspectateurs au Madrid des années 1920 – des coupes de cheveux bob et des robes taille basse pour femmes aux costumes élégants pour hommes et aux chapeaux cloche, « Cable Girls » recrée le Madrid des années 1920 dans mode exceptionnelle.

Cependant, l’utilisation de la musique populaire par le spectacle nuit à la reconstruction du Madrid des années 1920. Cela dit, c’est toujours un reflet fantastique de la période.

En termes de thèmes, l’émission fait un excellent travail en fournissant au public un aperçu de la vie des femmes suffragettes. Nous rencontrons des personnages féminins qui sont souvent contraints à des carrières, des relations et des circonstances défavorables dans la série.

De toute évidence, l’émission a eu un impact sur son public, obtenant une note globale louable de 7,8 / 10 sur IMDb.

