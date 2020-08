Cable Girls saison 5; introduction; faits intéressants; date de sortie; jeter; bande annonce;

Cable Girls saison 5; introduction

La série Cable Girls est l’une des meilleures séries espagnoles et a été créée par Ramon Campos, Gema R. Neira. Il y avait deux producteurs exécutifs pour cette série et la série a été racontée par Blanca Suarez. Les gens ont adoré cette série car les adolescentes sont bien interprétées dans cette série. le sel est le thème d’ouverture de l’histoire et le thème final est ma nuit qui était vraiment merveilleuse. Il y avait déjà six saisons dans cette série et avec 42 épisodes. les fans sont satisfaits de la cinquième saison. J’espère que le tout nouveau satisfera les fan clubs.

Cable Girls saison 5; Faits intéressants

Il y avait tellement d’épisodes intéressants dans cette série et les épisodes de la saison 5 sont disponibles sur Netflix. certains des épisodes fantastiques à savoir, «guerre», «haine», «courage», «contrôle», «folie», «pouvoir», «patience», «douleur», défaite », la fin».

Les épisodes ci-dessus sont dans la saison 5 et ces épisodes ont fait de la série un succès.

Cable Girls saison 5; Date de sortie exacte

Ouais!! Il y a une bonne nouvelle concernant la date de sortie. La première moitié de la cinquième saison est déjà sortie le 14 février 2020 et la seconde moitié de la saison est sortie le 3 juillet 2020. Les gens se sentaient très heureux de cette série parce que chaque épisode voyait un dieu moral parmi les gens.

Cable Girls saison 5 avec casting

Il y avait tellement de personnages qui ont bien joué leur rôle la saison précédente et les personnages de la saison précédente possèdent également le même personnage dans la saison 5.

Blanca Martinez suarez est l’une des meilleures actrices espagnoles et elle a travaillé dur dans la saison 5 pour frapper toute la série. elle a été récompensée à plusieurs reprises pour sa meilleure interprétation.

Bande-annonce de la saison 5 de Cable Girls

La bande-annonce est disponible sur Netflix. La bande-annonce apporte plus de cotes parmi les fan clubs et toute l’industrie cinématographique est heureuse de recevoir les faits positifs parmi les gens. Les cinq saisons sont disponibles sur Netflix. restez à l’écoute pour les dernières mises à jour.

