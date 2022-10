Cabinet of Curiosities propose aux fans de SciFi & Horror des doubles et triples retrouvailles

Chez Guillermo del Toro Netflix-Cabinet de curiosités Cabinet de Curiosités de nombreux réalisateurs célèbres et stars du cinéma interviennent. Une réunion très spéciale devrait passer à côté de nombreux fans s’ils ne regardent pas de très près : Deux acteurs* du classique de science-fiction « Cube » sont là, mais ce n’est pas tout.

Cabinet de Curiosités : camée cube avec acteurs et réalisateur

C’est de cela qu’il s’agit : Le tourne sur Netflix depuis avant-hier Anthologie d’horreur Cabinet de Curiosités. Dans ce document, Guillermo del Toro (« Pan’s Labyrinth », « Pacific Rim », « Shape of Water », « Hellboy – The Golden Army ») rassemble de nombreux grands noms bien connus du genre d’horreur.

Entre autres, Catherine Hardwicke (« Twilight »), Panos Cosmatos (« Mandy »), Jennifer Kent (« The Babadook ») et bien d’autres seront honorés. Aussi la star de « Walking Dead » Andrew Lincoln ou Robo Flic Peter Weller contribuer à cela.

regarde le Bande-annonce du Cabinet des Curiosités sur:

Afficher le contenu de YouTube Cliquez ici pour voir le contenu de YouTube.



En savoir plus dans la politique de confidentialité de YouTube.

Toujours afficher le contenu de YouTube

Pour l’instant il y a déjà quelques épisodes, mais pas tous. Deux autres épisodes sont sortis aujourd’hui, Les deux derniers suivront demain. Une Aperçu de tous les épisodes et qui d’autre est dans le mélange peut être trouvé dans cet article 45secondes.fr.

Cube cameo dans l’épisode 2 : Le deuxième épisode du « Cabinet des curiosités » s’intitule « Graveyard Rats » et vient de Vincenzo Natali. Il est entre autres responsable d’épisodes de la série « Hannibal », « Westworld » ou « The Strain » – mais pas seulement. Il a a également tourné le tube culte Cube il y a 25 ans.

Mais cela ne ferme pas la boucle : dans « Friedhofsratten », nous jouons aussi deux personnes à la fois avec, qui étaient également impliqués dans « Cube » à l’époque. D’abord, il y a David Hewlett (Splice, Stargate : Atlantis), maintenant mais 25 ans de plus et avec plus de poils sur le visage.

D’autre part, Julian Richings apparaît également dans l’épisode « Graveyard Rats » de « Cabinet of Curiosities ». De la joue le coroner icimais à cette époque, il n’a été vu que très brièvement dans « Cube »: il était ce premières victimes de la prison high-tech du cube.

Avez-vous déjà vérifié? Comment trouvez-vous les premiers épisodes du Cabinet de Curiosités ?