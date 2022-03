Ça va vous indigner plus que The Tinder Scammer : la nouvelle série Netflix de seulement 4 épisodes qu’il faut voir

Netflix

Si vous avez aimé le film documentaire devenu un tube sur la plateforme, vous devriez continuer avec une série dont vous pourrez profiter en un seul week-end.

©NetflixElle vous indignera plus que The Tinder Scammer : la nouvelle série Netflix de seulement 4 épisodes qu’il faut absolument voir.

le service de streaming Netflix a commencé 2022 avec des productions autour des arnaques de maîtres, qui sont devenues un véritable succès avec des millions de vues. Apparemment, les plans de la plateforme viseront ce genre spécifique, puisqu’elle a récemment publié une nouvelle série documentaire qui révèle une histoire en quelques épisodes qui indignera à nouveau les téléspectateurs.

Inventer Anna C’était l’un des principaux contenus arrivés en février de cette année et sa fureur continue de raconter le cas d’Anna Delvey, une femme qui s’est fait passer pour une héritière millionnaire pour escroquer les gens à New York. Auparavant, il a été ajouté au catalogue L’escroc Tinder, qui raconte l’histoire d’un homme qui a trompé les femmes via le réseau social. C’est pourquoi il est prévu Bad Vegan : renommée, fraudes et fugitifs avoir le même résultat.

Cette série documentaire a été réalisée par Chris Smith et est arrivée en streaming le 16 mars. Contrairement à l’histoire de Simon Leviev, qui était un long métrage de près de deux heures, cette fois l’intrigue réelle est divisée en quatre épisodes qui suivent le restaurateur végétalien Sarma Melnailisqui a illégalement transféré de l’argent à son mari afin qu’il puisse payer une divinité pour leur accorder l’immortalité.

Synopsis officiel : « Cette série tumultueuse en quatre parties montre comment Sarma Melngailis, célèbre restauratrice de la somptueuse boîte de nuit Pure Food and Wine de New York, est passée de reine de la cuisine végétalienne à » Vegan Fugitive « . Peu de temps après avoir rencontré Shane Fox sur Twitter En 2011, Melngailis commence à vider son caisse enregistreuse du restaurant pour lui donner de l’argent, parce que Fox lui a promis qu’il peut réaliser ses rêves – de l’expansion de son empire gastronomique à la fabrication de son pit-bull bien-aimé immortel – mais seulement s’il fait tout ce qu’il demande sans poser de questions. Au bout de quelques années, la police retrouve le couple caché dans un motel du Tennessee. Ils sont mariés et fugitifs, ayant volé près de deux millions de dollars au restaurant et à la masse salariale. Qu’est-ce qui les a dénoncés ? Le paiement d’une pizza chez Domino’s qui Fox fait sous son vrai nom : Anthony Strangis ».

« M. et Mme Fox », « Happily Ever After », « Il n’y a pas d’anges en enfer » et « Tout ira bien », sont les titres des quatre épisodes, qui ont une durée comprise entre 44 et 61 minutes. On s’attend à ce que le public reçoive les docu-séries de manière positive, comme l’ont déjà fait des critiques spécialisés : sur Rotten Tomatoes, il a une approbation à 100 %, avec une note moyenne de 7,4/10 basée sur 14 avis ; et sur Metacritic, il maintient un score de 72 sur 100.

