Ça te fait peur, quand le mal devient incontrôlable

Macabre 2022

Réalisé par Néstor Sánchez Sotelo, ce film argentin a été projeté à la XXIe édition de Macabro, le Festival international du film d’horreur au CDMX.

Avoir peur, film de Néstor Sánches Sotelo (Photo : IMDB)

Lors d’une opération de sécurité menée dans un quartier populaire de Buenos Aires (probablement Villa Lugano), l’agent Camila (Melisa Garat) poursuit un criminel à travers les toits mais tombe dans le piège d’un rituel étrange qui menace sa vie au moyen du feu, en plus des membres participant à la cérémonie s’immolant également eux-mêmes.

Plus tard, nous rencontrons les détectives Fátima (María Abadi) et Ángel (Marco de la O), qui se rendent dans une maison où un homme a été horriblement assassiné par ses deux filles. Le crime est similaire à d’autres homicides aux caractéristiques similaires et qui sont liés à un mouvement sectaire qui se proclame la main de Dieu sur Terre. Dans la pièce où l’homme est mort, vous pouvez voir des affiches sur Independiente de Avellaneda avec des titres comme ‘Al diablo’ et ‘Sacred Fire’, qui sont en fait des compléments ou des messages du réalisateur pour établir l’idée que le meurtre a à voir avec forces armées maléfiques ou surnaturelles.

Ces deux séquences d’introduction au film sont d’excellente facture et ils enveloppent le spectateur dans une atmosphère d’intrigue pour découvrir ce qui se cache derrière le rituel dont la victime est Camila et quelle est la cause des crimes enquêtés par les détectives. Mais alors me fait peur il commence à tomber parce qu’il se perd dans la tentative d’introduire divers éléments du cinéma d’horreur en se plongeant dans la présence mystérieuse d’une femme-spectre-sorcière-prêtresse albinos. La force que le scénario d’Hernán Moyano imprime avec une grande maîtrise du thriller au début décline progressivement tant il est répétitif dans l’utilisation de sujets de films d’horreur.

Le titre du film est dû à un jeu pour enfants semblable à cache-cache. La compréhension que cela s’appelle ainsi depuis le début peut être acceptée, grâce à un photographe qui dit à Fatima que les terribles meurtres ont une sombre raison comme motif. « Il y a un dessein derrière le mal », lui dit-il. Et cette conception finit par ne pas intéresser l’histoire elle-même. En tout cas, cette prémisse est sauvée jusqu’au bout dans la figure du photographe lui-même, mais il arrive en retard, quitte à le faire se sentir obligé de renvoyer le spectateur vers un scénario prometteur qui a malheureusement pris un autre cours après un prologue extraordinaire. .

Le fait de s’adresser un parricide perpétré dans un contexte de fanatisme religieux ou sectaire Cela a donné à développer beaucoup plus une lecture qui en elle-même est séduisante. Pose-le comme tu le fais me fait peur C’est un succès parce qu’il nous oblige immédiatement à démêler une série de questions et d’inquiétudes sur une éventuelle parentalité toxique, la santé mentale dans la population des jeunes, l’influence des mouvements qui profitent de la confusion naturelle des jeunes concernant leurs pensées. Wow, il est à la hauteur du titre. Cela nous met dans ces autres peurs qui sont ensuite oubliées.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂