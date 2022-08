Ça s’éloigne de Captain Marvel : la nouvelle série de Brie Larson sur Disney+

Disney+

Avant la première de The Marvels, l’actrice oscarisée est prête à lancer un nouveau projet. Découvrez à quoi ressemblera son retour sur la plateforme de streaming !

© GettyBrie Larson, l’actrice qui incarne Captain Marvel.

Pendant des années, j’ai Brie Larson construire une carrière acclamée par la critique. En effet, en 2015, elle a remporté un Oscar, un Golden Globe, un BAFTA et un SAG de la meilleure actrice. Mais ce n’est que quatre ans plus tard qu’il a été reconnu par le public lorsqu’il a joué dans Capitaine Marvelencadrée dans Univers cinématographique Marvel. Après être devenue l’une des super-héroïnes les plus importantes de l’industrie du divertissement, l’actrice est prête à se retirer et à mener un nouveau projet dans Disney+.

Bien que sa filmographie comprenne des dizaines de films de tous genres, la vérité est que ces dernières années, il a marqué un avant et un après en rejoignant la société de Kevin Feige en tant que Carole Danver. C’est que son arrivée dans la franchise était juste avant Avengers : Fin de partie, lui permettant de s’exhiber dans la bataille finale des Avengers contre Thanos. Ce n’est pas tout! Car il a aussi préparé son retour avec une suite intitulée les merveillesqui mettra également en vedette Iman Vellani après ses débuts dans Mme Merveillesérie disponible sur Disney+.

Le catalogue de la plateforme de streaming regorge de productions qui l’ont comme protagoniste. Cependant, maintenant, elle est prête à franchir une nouvelle étape et à lancer un projet qui l’a dans le rôle de créatrice et qui la soustrait aux projecteurs. Il s’agit de Croissanceune série documentaire produite par Culture House qui fera sa première prochaine 8 septembrelors de la Journée Disney+.

Après avoir annoncé la date de lancement, depuis le service d’abonnement, ils ont annoncé que ce nouveau pari explorera les défis, les triomphes et les complexités de l’adolescence. De quelle manière? À travers dix récits sur le passage à l’âge adulte, des personnes âgées de 18 à 22 ans raconteront – à travers la narration et l’expérimentation – les circonstances qui les ont amenées à être ce qu’elles sont aujourd’hui et auxquelles les téléspectateurs pourront sûrement s’identifier.

« Ils représentent un large éventail d’expériences vécues, offrant au public des récits émotionnellement puissants qui offrent un regard engageant sur l’adolescence et les divers obstacles sociaux, familiaux et internes auxquels les jeunes sont confrontés dans leur cheminement vers la découverte de soi et l’acceptation », ont-ils expliqué depuis Disney+. Avec épisodes d’une demi-heurela nouvelle création de Brie Larson suivra ces héros à travers des interviews très personnelles et des recréations cinématographiques.

