“Ça ne vaut plus la peine”: Dani Büchner doit fermer le bar culte

La crise de Corona rend difficile l’île de Majorque. Les bars cultes de Dani Büchner et Jürgen Drews ne sont pas épargnés non plus.

Daniela Büchner a une triste nouvelle. La veuve de l’émigrant culte Jens Büchner (1969-2018) n’a pas à abandonner complètement sa “Faneteria” à Cala Millor. Cependant, c’est “en congé obligatoire pour une durée indéterminée”, comme l’écrit le joueur de 42 ans dans une histoire Instagram. “Ça n’en vaut plus la peine.” Le barman espère que la situation changera “dans une semaine ou deux” et que l’avertissement de voyage pour Majorque sera levé rapidement.

Le grand Ballermann Jürgen Drews (“Quand les cierges brûlent”) a un destin similaire à celui qu’il écrit sur Instagram. Le bistrot culte “König von Mallorca” de Santa Ponca, où il se trouvait régulièrement, doit fermer. Il “ne pouvait pas résister à la folie corona”.

Le bistrot a ouvert ses portes en mai 2011 et est géré depuis par l’ami de Drews Maurice Gritzmacher et sa femme Karin. “C’était un moment merveilleux”, se souvient la chanteuse pop du temps passé, “avec un nombre infini de moments que je n’oublierai jamais”.