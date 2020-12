Ça ne ressemble pas à ça, mais cette Mitsubishi Lancer Evolution est vraiment vraie

Après l’année dernière, nous vous avons montré une BMW X6 peinte dans le ton Vantablack, un «super-noir» capable d’absorber une grande partie de la lumière, ce Mitsubishi Lancer Evolution il semble avoir suivi ses traces.

Peint par la chaîne YouTube DipYourCar, celui-ci est présenté avec la rare peinture Musou Black de la société Koyo Orient Japan. Capable d’absorber 99,4% de la lumière, il parvient à transformer la Lancer Evolution en une sorte d’avion furtif.

Tout au long de la vidéo, nous pouvons voir à quel point il était difficile de peindre cette Mitsubishi Lancer Evolution, en grande partie à cause de la peinture Musou Black, qui est particulièrement sensible et même peu adaptée à une application dans la carrosserie d’une voiture, car elle est toujours soumise aux éléments.

Dans tous les cas, le résultat final est impressionnant et donne à la Lancer Evolution un aspect presque «collé» aux images, comme s’il s’agissait d’un photomontage. Cela dit, souhaitez-vous peindre votre voiture dans cette couleur? Laissez-nous votre avis dans les commentaires.