Ça ne ressemble pas à ça, mais c’était le camion utilisé dans la série « The Punisher »

Si vous vous souvenez, dans la série « The Punisher », en plus du fameux KITT, il y avait un autre véhicule qui était une présence constante dans les épisodes: le Unité mobile FLAG, le « garage mobile » de la voiture de Michael Knight.

Connu dans le «monde réel» comme GMC Général, ce camion était destiné à de nombreuses autres «stars de cinéma» réformées: il a été oublié pendant de nombreuses années.

Sa découverte n’a été possible qu’après une enquête ardue et longue du groupe « Knight Riders Historians », qui a ensuite décidé de raconter toute la demande sur leur chaîne YouTube.

Le repos bien mérité

La découverte de ce GMC General (Leka FLAG Mobile Unit) n’a été possible que parce que les «Knight Riders Historians» avaient accès à un ancien unité centrale de la société Vista Group, chargée de fournir des véhicules aux studios de télévision et de cinéma.

Après un processus difficile de récupération des données contenues dans le unité centrale, le groupe a pu découvrir des données telles que l’année, la marque, le VIN et les productions dans lesquelles de nombreuses voitures fournies par Vista Group étaient impliquées.

L’une de ces voitures était la GMC General dont nous avons parlé aujourd’hui, qui a été utilisée dans les troisième et quatrième saisons de la série.

Découvert en 2016, ce n’est qu’en 2019 que le groupe est allé voir le camion en direct, après l’avoir acheté. Lorsqu’il a été retrouvé, il a été possible de confirmer qu’il s’agissait du camion utilisé grâce aux données récupérées. Ceci malgré la peinture noire cédant la place à une couleur bleue plus discrète et le propriétaire ne connaissant même pas l’ancienne carrière de son véhicule!

Avec 230 mille miles (environ 370 mille kilomètres) accumulés après avoir cessé d’être utilisé dans la série, le GMC General a été arrêté pendant environ 15 ans, et maintenant sa restauration est prévue pour qu’il puisse être présenté à nouveau tel que nous l’avons vu à la télévision. .

Il ne reste plus qu’à retrouver la remorque qu’elle transportait, la seule information disponible étant qu’elle a été peinte en argent ou en blanc après la série et qu’au milieu des années 2000 elle existait encore.