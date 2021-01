Ça fait 25 ans. Porsche Boxster fête son anniversaire avec une édition limitée 25 ans

Célébrant 25 ans d’existence, Porsche vient d’annoncer une édition spéciale anniversaire du Boxster, précisément nommée 25 ans. Et cela, être maintenant disponible à la commande, également au Portugal, nécessite une action rapide – ceci, car il n’y aura que 1250 unités, pour le monde entier!

Basé sur le modèle GTS, lui-même propulsé par un moteur boxer six cylindres de 4,0 litres développant 400 chevaux, le Porsche Boxster 25 Years utilise immédiatement plusieurs éléments de design. , créée avec le concept Boxster. Laquelle, dévoilée au Salon de Detroit en 1993, a fini en production en 1996, et en est maintenant à sa quatrième génération, après un parcours de plus de 357 mille unités produites.

Parmi les principales caractéristiques de cette version anniversaire, selon la marque Zuffenhausen, dans un communiqué, apparaît la réinterprétation de la couleur Néodyme, un brun cuivré, en contraste clair avec la couleur métallique GT Silver, exposée par le concept de 1993, apparaît.

Dans cette édition spéciale, la couleur néodyme est utilisée dans le pare-chocs avant, dans les prises d’air latérales, ainsi que dans le caractères et les jantes de 20 pouces de deux pouces, ajoutant à d’autres détails, tels que le bouchon du réservoir de carburant, rehaussés du point culminant Porsche de la gamme Exclusive Design. Se démarquer dans la carrosserie grâce à l’aluminium, même option pour les sorties du système d’échappement sport, tandis que le contour du pare-brise a une finition contrastée en noir.

Également disponible dans les tons Silver GT Metallic susmentionnés, ainsi que dans les tons Deep Black Metallic et White Carrara Metallic, le Boxster 25 Years combine l’intérieur en cuir bordeaux avec un capot rouge, avec les arches de capot montrant le caractères Boxster 25 en relief. Deux solutions également disponibles en noir.

À l’intérieur, ensemble finition aluminium, sièges sport à réglage électrique 14 directions, protections de seuil de porte avec caractères Le «Boxster 25» et le volant sport chauffant multifonction GT font partie des éléments qui font partie de l’équipement standard de ce modèle.

Quant au moteur, il s’agit du six cylindres boxer de 4,0 litres susmentionné, d’une puissance de 400 chevaux, qui peut être combiné à la fois à une boîte manuelle à six rapports et à une boîte automatique PDK à double embrayage à sept rapports. atteindre une vitesse de pointe de 293 km / h. Avec la version avec boîte PDK et pack Sport Chrono garantissant des accélérations de 0 à 100 km / h en seulement 4 secondes.

La suspension sport Porsche Active Suspension Management (PASM), 10 mm plus basse que la solution standard, et la Porsche Torque Vectoring (PTV), avec différentiel mécanique à glissement limité, sont également de série dans cette version spéciale anniversaire.

La nouvelle Porsche Boxster 25 Years est désormais disponible, sur commande, au Portugal, avec les premières unités à avoir la date d’arrivée prévue, fin mars prochain.

Quant aux prix, à partir de 134885 euros, dont celui en vigueur à la date de cette annonce comme date d’arrivée prévue, la promo avec une boîte automatique de huit porte, en 2020, comme point en vigueur aujourd’hui.

