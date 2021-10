Ça a l’air bien, Pudd’n’! L’écran de Suicide Squad PS5 est sorti avant DC Fandome

Quelles que soient vos réflexions sur la décision de Rocksteady de développer Suicide Squad: Kill the Justice League, nous sommes à quelques heures de voir une toute nouvelle tranche de la prochaine version PlayStation 5. Vous pouvez bien sûr vous renseigner Quand est DC Fandome 2021 via le lien si vous souhaitez suivre l’actualité en direct, mais nous aurons un récapitulatif de toutes les informations PlayStation 5 et PS4, y compris une mise à jour sur Gotham Knights, ici.

Il est presque temps pour #DCFanDôme. J’ai hâte que vous voyiez plus de l’histoire et des réprouvés étranges et merveilleux avec lesquels vous ferez équipe dans #SuicideSquadGame pic.twitter.com/28g3Pr6Cik– Colline de Sefton (@Seftonhill) 15 octobre 2021

Afin de vous mettre en appétit, le réalisateur de longue date de Batman: Arkham Sefton Hill a partagé une nouvelle capture d’écran du dernier développeur londonien sur Twitter. À tout le moins, Suicide Squad aura l’air sublime – d’autant plus que ce n’est pas un titre cross-gen. « J’ai hâte que vous voyiez plus de l’histoire et des réprouvés étranges et merveilleux avec lesquels vous ferez équipe », a déclaré Hill.

Remorque charnue entrante, alors?