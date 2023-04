Ça a fait mieux qu’au cinéma : le film surprenant sur HBO Max

Marantz sr6015 noir

Amplificateurs home cinéma - Marantz SR6015 Amplificateur AV 8K 9.2 canaux avec son 3D et HEOS intégré Pilotez aisément votre home cinéma grâce à ce puissant amplificateur AV. Profitez du son le plus musical possible, quelle que soit la source, qu'il s'agisse d'un film, d'un vinyle ou d'un streaming numérique. C'est le complément sonore parfait pour toutes les occasions. Immergez-vous totalement dans les films et la télévision avec un son surround haute résolution grâce au Dolby Atmos, DTS:X et IMAX Enhanced. Diffusez de la musique en streaming à partir des principaux services et écoutez de la musique dans toute la maison grâce à HEOS Built-in. Profitez de performances vidéo exceptionnelles grâce aux dernières technologies HDMI telles que le pass-through 8K/60Hz et l'upscaling, la prise en charge de divers formats HDR, notamment HDR10, HDR10+, Dolby Vision, Hybrid Log-Gamma (HLG) et HDR dynamique. Jouez en immersion complète grâce à un pass-through de 4K/120Hz, un taux de rafraîchissement variable (VRR) et un mode de latence automatique faible (ALLM). Réglé par des acousticiens de renommée mondiale dans les installations les plus modernes, le nouveau Marantz SR6015 s'appuie sur des décennies d'expérience dans le domaine de la Hi-Fi pour vous offrir un son surround exceptionnel de qualité audiophile. Performances, puissance et connectivité en fonction de vos préférences audio : Amplificateur de puissance discret à 9.2 canaux, 185 W par canal, avec une capacité de traitement de 11.2 canaux pour étendre le système. Compatibilité 8K 60Hz et 4K/120Hz pour tous les besoins de divertissement : Grâce à la dernière technologie en matière de prise en charge HDMI, profitez d'une vidéo de qualité 8K à partir de vos appareils sources 8K ou avec une conversion ascendante 8K à partir de sources Full HD ou 4K Prise en charge des formats audio 3D les plus avancés : Dolby Atmos, Dolby Atmos Height Virtualization Technology, DTS:X, DTS Virtual:X et IMAX Enhanced processing sont tous pris en charge pour vous permettre d'écouter un son multidimensionnel immersif. Support HDMI du Enhanced Audio Return Channel (eARC) : Par la sortie HDMI principale, connectez votre téléviseur avec la prise en charge de l'HDMI eARC pour permettre l'utilisation de formats audio non compressés et basés sur des objets comme Dolby Atmos et DTS:X directement depuis votre téléviseur intelligent vers votre amplificateur AV La meilleure technologie pour le home cinéma : la prise en charge des derniers formats HDR, notamment HDR10, HDR10+, HLG, Dolby Vision, la résolution couleur 4:4:4 et BT.2020, ainsi que le HDR dynamique offre une qualité d'image exceptionnelle en termes de luminosité, de clarté et de contraste. Spécifications avancées pour le gaming: Grâce à la technologie 4K/120Hz pass-through, au taux de rafraîchissement variable (VRR), au mode automatique à faible latence (ALLM) et au Quick Frame Transport (QFT), vivez des sensations de jeu avec des images étonnantes et un délai réduit....