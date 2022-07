Bye Netflix : pour cette raison, les utilisateurs veulent se désabonner

Netflix

Les utilisateurs de Netflix se sont exprimés sur les réseaux sociaux avant une nouvelle mesure de la plateforme et ont précisé qu’ils résilieraient leur abonnement. Voyez de quoi il s’agit!

Netflix Il reste le service de streaming le plus populaire au monde, mais cette année, ils ont publié une déclaration confirmant une forte baisse des abonnés qui pourrait se multiplier au fil des mois. Pour cette raison, la société dirigée par Ted Sarandos a annoncé diverses stratégies pour limiter les pertes, mais au cours des dernières heures, une mesure a été connue qui a été mal accueillie par les utilisateurs et pourrait générer un exode de téléspectateurs.

Grâce à un signalement envoyé sur les réseaux sociaux et par e-mail, un nouveau mode de paiement pour les abonnés de Argentine, Honduras, Guatemala, El Salvador et République dominicaine. Il indique que ces pays auront libre accès à partir d’une maison, mais en cas de partage du compte avec une personne dans un lieu différent, des frais supplémentaires devront être payés.

« Nous aimons que nos membres apprécient tellement les films et séries Netflix qu’ils veulent les partager avec d’autres. Actuellement, cependant, la pratique répandue du partage de comptes entre différents ménages affecte notre capacité à long terme à investir et à améliorer notre service. » « a écrit Chengyi Long, directeur de l’innovation produit de Netflix. Il a également mentionné : « Nous apprécions nos membres et reconnaissons qu’ils ont beaucoup de choix en matière de divertissement. C’est pourquoi nous continuons à nous efforcer de vous proposer de grands films et séries, et d’être aussi prévenants que possible dans la façon dont nous facturons l’utilisation de notre service multi-maison. ».

Le plan « Ajouter une maison » inclut la possibilité d’une maison par compte, accessible à partir de différents appareils mais au sein de la même maison. L’option pour des maisons supplémentaires, dans le cas de l’Argentine, il stipule que 219 pesos argentins doivent être payés par maison supplémentaire, soit un pour le plan Basic, deux pour le plan Standard et jusqu’à trois avec le plan Premium. Dans le cas où vous voyagez, vous pouvez utiliser votre compte à partir de différents appareils et à partir de la configuration, vous pouvez contrôler dans quels endroits il est utilisé.

La nouvelle n’est pas bien passée auprès des internautes argentins et ils se sont fait entendre sur les réseaux sociaux, au point de se convertir Au revoir Netflix tendance en quelques minutes. Les principales plaintes faisaient référence à un désaccord avec le catalogue de contenu et assuraient que cela les conduirait à se désinscrire. Cependant, certains se sont exprimés à travers des mèmes amusants. Révisez-en quelques-uns !

