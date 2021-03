Bye Eta, Zeta, Theta: les alphabets grecs abandonnés pour les noms d’ouragan pour être trop «  déroutants  »

18 mars 2021 17:12:42 IST

Avec des tempêtes nommées plus tôt et plus souvent dans les eaux plus chaudes, la saison des ouragans dans l’Atlantique subit quelques changements, les météorologues abandonnant l’alphabet grec pendant les années chargées. Mais la saison des ouragans dans l’Atlantique commencera cette année le 1er juin comme traditionnellement prévu, malgré les météorologues discutant de l’idée de la déplacer au 15 mai. Un comité spécial de l’Organisation météorologique mondiale a mis fin mercredi à l’utilisation des lettres grecques lorsque l’Atlantique n’a plus de 21 noms pour l’année, affirmant que la pratique était déroutante et mettait trop l’accent sur la lettre grecque et non sur la dangereuse tempête qu’elle représentait. De plus, en 2020 avec Zeta, Eta et Theta, ils sonnaient si similaires qu’ils ont causé des problèmes.

L’alphabet grec n’avait été utilisé que deux fois en 2005 et neuf fois l’année dernière au cours d’une saison cyclonique record.

À partir de cette année, s’il y a plus de 21 tempêtes de l’Atlantique, les prochaines tempêtes proviendront d’une nouvelle liste supplémentaire dirigée par Adria, Braylen, Caridad et Deshawn et se terminant par Will. Il y a une nouvelle liste de sauvegarde pour le Pacifique Est qui va d’Aidan et Bruna à Zoe.

Pendant ce temps, la National Oceanic Atmospheric Administration recalcule exactement ce qui constitue une saison cyclonique moyenne. Si elle suit le modèle habituel de mise à jour de 30 ans, la nouvelle saison «normale» aurait 19% de tempêtes et d’ouragans majeurs en plus. Et d’éminents experts en ouragans veulent que les météorologues repensent la façon dont ils avertissent les gens des tempêtes plus humides et plus méchantes dans un monde qui se réchauffe.

«Le changement climatique est réel, et il a un impact sur les cyclones tropicaux», a déclaré Kristen Corbosiero, scientifique de l’atmosphère à l’Université d’Albany.

Commencer plus tôt

Kerry Emanuel, chercheur au MIT sur les ouragans, a déclaré que «toute cette idée de la saison des ouragans devrait être réexaminée.»

Le Centre national des ouragans a déjà décidé de commencer à publier ses prévisions météorologiques tropicales de routine pour l’Atlantique le 15 mai, mais après discussion, le comité spécial de l’OMM a décidé de maintenir la saison des ouragans de 2021 dans son calendrier traditionnel.

«Nous mettons sur pied une équipe» pour examiner à la fois le nombre de tempêtes et la meilleure façon d’avertir les gens, a déclaré le directeur du centre de lutte contre les ouragans, Ken Graham. «Je veux des données avant de prendre cette grande décision.»

Pendant six années consécutives, les tempêtes de l’Atlantique ont été nommées en mai, avant même que la saison ne commence. Au cours des neuf dernières saisons des ouragans dans l’Atlantique, sept tempêtes tropicales se sont formées entre le 15 mai et la date officielle de début du 1er juin. Ceux-ci ont tué au moins 20 personnes, causant environ 200 millions de dollars de dégâts, selon l’OMM.

L’année dernière, le centre des ouragans a publié 36 prévisions météorologiques tropicales «spéciales» avant le 1er juin, selon le porte-parole du centre, Dennis Feltgen. Les tempêtes tropicales Arthur et Bertha se sont toutes deux formées avant le 1er juin près des Carolines.

Les tempêtes semblent se former plus tôt parce que le changement climatique rend l’océan plus chaud, a déclaré Brian McNoldy, chercheur sur les ouragans à l’Université de Miami. Les tempêtes ont besoin d’eau chaude comme carburant – au moins 79 degrés (26 degrés Celsius). De plus, une meilleure technologie et une meilleure surveillance identifient et nomment les tempêtes les plus faibles qui n’ont peut-être pas été repérées ces dernières années, a déclaré Feltgen.

Changer les normales

Les météorologues calculent les moyennes climatiques sur des périodes de 30 ans pour tenir compte des variations météorologiques quotidiennes.

Au cours des prochaines semaines, la moyenne sur 30 ans des ouragans de l’Atlantique est recalculée par la NOAA. Cela signifie changer le repère de la normale de la période 1981-2010 à la période 1991-2020 beaucoup plus chargée.

McNoldy de l’Université de Miami a fait ses propres calculs sur la base des données de la NOAA et a constaté que le nombre moyen de tempêtes nommées par an passerait de 12,1 à 14,4 si le point de référence était modifié. Il y a trente ans, la moyenne était de 10 tempêtes nommées.

Avec plus de tempêtes, les risques pour les personnes et les biens augmentent et cela va probablement continuer, a déclaré McNoldy. Le record de 30 tempêtes de l’année dernière était comme deux saisons entassées en une seule, a-t-il déclaré.

Mais le chercheur sur les ouragans de l’État du Colorado, Phil Klotzbach, a déclaré que l’activité des ouragans devrait éventuellement se calmer. Pendant des décennies, les chercheurs ont parlé d’un cycle d’environ 20 à 30 ans de saisons des ouragans chargées suivies de 20 à 30 ans de saisons calmes – généralement avec la période active actuelle commençant vers 1995. Il a dit en utilisant une nouvelle moyenne de 30 ans à partir de 1991 ne serait pas vraiment normal car elle inclurait trop d’années chargées et pas assez d’années calmes.

Mais des recherches récentes de Michael Mann de l’Université d’État de Pennsylvanie ont montré que le cycle occupé et silencieux autrefois accepté n’existe pas vraiment et que les années calmes étaient en fait davantage le résultat de la pollution de l’air et des éruptions volcaniques. Ainsi, un monde qui se réchauffe signifie que la nouvelle norme est celle des saisons des ouragans occupées, tout comme les 30 dernières années.

Avertissements de tempête

Avec autant d’activité, Emanuel du MIT a déclaré que les avertissements actuels sont trop centrés sur les tempêtes, et il veut qu’ils soient plus orientés vers l’endroit où vivent les gens, avertissant des risques spécifiques tels que les inondations et le vent. Cela comprend le changement ou l’abandon de l’échelle Saffir Simpson, vieille de près de 50 ans, des ouragans de catégorie 1 à 5.

Cette échelle basée sur le vent est «à propos d’une tempête, ce n’est pas à propos de vous. Je veux parler de vous, de l’endroit où vous êtes », a-t-il dit. «C’est une question de risque. En fin de compte, nous essayons de sauver des vies et des biens »,

Faire la différence entre les tempêtes tropicales, les ouragans et les cyclones extratropicaux peut être un problème de messagerie lorsqu’un système a en fait un noyau froid, car ces tempêtes plus faibles peuvent tuer avec des ondes d’eau plutôt que du vent, ont déclaré Emanuel et Corbosiero. Par exemple, certaines personnes et responsables ont sous-estimé le sable de 2012 parce que ce n’était pas un ouragan et qu’il avait perdu ses caractéristiques tropicales.

Noms retraités

Le comité a également retiré les noms de Dorian de 2019, Laura, Eta et Iota de 2020 parce qu’ils ont causé tant de dégâts, une décision de routine. Dorian sera remplacé par Dexter pour 2025 et Laura sera remplacée par Leah en 2026.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂