BYD livre une flotte de bus électriques en Hongrie

La ville de Pécs en Hongrie a reçu une flotte de dix bus électriques produits dans ce pays par BYD. Avec un plancher bas et une longueur de 12 mètres, les nouveaux véhicules permettent de parcourir environ 300 kilomètres entre les chargements.

BYD a fourni dix bus électriques à l’opérateur de transport public de la ville hongroise de Pécs, Tüke Busz. La nouvelle flotte électrique représente la première étape de la société dans la conversion de l’ensemble de ses opérations à zéro émission et remplace les anciens bus diesel.

Des bus électriques ont été produits à l’usine BYD de Komárom, également en Hongrie. Malgré les contraintes soulevées par la crise des coronavirus, le constructeur a pu respecter le délai de livraison des dix bus Tüke Busz.

L’option de l’opérateur hongrois est tombée sur la version à plancher surbaissé de 12 mètres, qui offre une autonomie de 300 kilomètres avec une seule charge.

La nouvelle flotte de bus électriques de BYD couvrira environ 900 000 kilomètres par an, ce qui correspond à environ 10% de l’exploitation de Tüke Busz. L’infrastructure de recharge a également été fournie par BYD.

Transition énergétique

Lors de la cérémonie de livraison des nouveaux bus électriques, le président de la commune de Pécs, Attila Péterffy, a déclaré que la nouvelle flotte constituait une étape importante sur la voie de la réduction de l’empreinte carbone de la ville.

«La direction de Pécs s’engage à poursuivre dans cette voie et fera tout son possible, localement, pour protéger l’environnement et le climat. Nous avons trouvé un excellent partenaire chez BYD et j’espère qu’il sera possible de travailler ensemble plusieurs fois pour développer les transports publics à Pécs de manière plus durable ».

À son tour, Isbrand Ho, directeur exécutif de BYD Europe, a déclaré que c’était un jour historique pour l’avenir des transports publics en Hongrie.

«Les citoyens de Pécs feront l’expérience, pour la première fois, d’une nouvelle façon de voyager, plus sûre, plus silencieuse, plus confortable et sans émissions. La mobilité électrique apportera également des avantages de productivité à Tüke Busz, puisque l’entreprise commence à convertir sa flotte pour être en mesure de fournir une solution électrique de transport public plus durable ».

Propriété de la commune de Pécs, Tüke Busz est en activité depuis 1993 et ​​dispose actuellement d’un réseau de transports en commun de 150 kilomètres et desservi par 91 lignes, exploitées quotidiennement par 123 bus.

