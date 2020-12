Byd Livre Le Premier Bus électrique Interurbain à Paris

Le premier bus électrique interurbain de BYD a été livré à une collectivité de la région parisienne. Le véhicule mesure 13 mètres de long, 59 sièges et offre une autonomie d’environ 200 kilomètres.

BYD a livré le premier bus électrique interurbain à la région métropolitaine de Paris.

D’une longueur de 13 mètres, d’une capacité de 59 places et d’une autonomie allant jusqu’à 200 kilomètres, le véhicule assurera les mêmes services qu’un bus diesel dans les transports scolaires, les carrières régulières ou les transports occasionnels.

La mise en place de BYD eCoach permet une opération dans la zone à faibles émissions de la ville de Paris, qui vise à limiter les émissions de gaz à effet de serre dans la capitale française.

Le premier bus électrique interurbain de BYD destiné au marché européen a été produit à l’usine BYD de Beauvais dans l’Oise. Le véhicule a été acquis par la commune de Drancy et sera utilisé pour soutenir des activités culturelles et sportives, transportant des personnes de tous âges.

La cérémonie de remise officielle a eu lieu à Drancy, avec la participation de la maire, Aude Largarde et d’un représentant de BYD France.

«La commune de Drancy possède déjà un nombre important de voitures propres, dont 95% sont électriques. Afin de poursuivre notre engagement pour une infrastructure de transport plus écologique et de continuer à fournir un service de transport à la population de Drancy dans le respect de l’environnement, nous avons souhaité investir dans un bus électrique performant. Notre nouveau bus BYD a une autonomie suffisante pour nos besoins et une accessibilité pour les passagers à mobilité réduite », a déclaré Aude Largarde.

