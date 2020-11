Busta Rhymes s’engage à créer un «corps de travail cohérent» dans cette génération

Il partage également quelques réflexions sur ce qu’il ressent face à ce qu’il entend de la nouvelle génération d’artistes rap.

Il a des décennies d’une carrière réussie à son actif, donc Busta Rhymes a vu comment le hip hop a évolué de première main. Le rappeur a récemment partagé son projet tant attendu Événement de niveau d’extinction 2: La colère de Dieu. Busta est un artiste très respecté qui a un certain nombre de projets acclamés à son actif, et dans une récente interview avec Radio Nationale Publique, il a parlé de créer une «expérience d’album complet» où il utilise des interludes et des sketches ainsi que des chansons pour transmettre sa vision. C’est quelque chose qu’il a remarqué que la nouvelle génération de hip hop n’utilise pas aussi souvent.

Brian Ach / Intermittent / « C’est de ça que je viens. C’est ce qui me manque », a déclaré l’icône du rap. «Et je pense que c’est quelque chose que cette génération doit expérimenter de la bonne manière maintenant: l’expérience et l’importance de comprendre ce que c’est que de s’offrir un travail incroyable et cohérent. Busta a été interrogé sur ce qu’il ressent par rapport à ce qu’il entend de cette nouvelle génération d’artistes rap. «J’embrasse tout avec grâce, parce que quand j’essayais de continuer au début, vous savez, nous avons pris des influences et des hommes d’État plus âgés avant nous», a-t-il déclaré. «Nous l’avons pris et avons essayé de le faire nôtre. Mais bien sûr, en essayant de le faire vôtre, vous faites certaines choses différemment, d’une manière que certains des plus anciens hommes d’État pourraient ne pas être disposés à accepter. « Busta a également ajouté qu’il y avait des gens qui n’acceptaient pas son style et son art quand il était à la hausse, mais au lieu de se conformer, il était encore plus poussé à réussir.

[via]