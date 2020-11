Busta Rhymes était proche de la mort à cause de polypes: « Je viens de commencer à pleurer »

Événement de niveau d’extinction 2: La colère de Dieu a mis un certain temps à arriver, mais cela valait la peine d’attendre. Le septième projet studio de Busta Rhymes lui a valu un album dans le Top 10 et la légende du rap est en tournée promotionnelle alors qu’il partage des détails intimes non seulement sur la création du disque, mais sur sa longue carrière. C’est au début des années 1990 que le rappeur de 48 ans s’est plongé dans la scène hip hop avec son équipe Leaders of the New School alors qu’ils commençaient à ouvrir des spectacles pour Public Enemy. Chuck D est devenu un mentor pour Busta Rhymes et a aidé l’artiste en plein essor à mesure que sa renommée augmentait. Busta a rappelé ces jours dans sa récente interview sur The Messy Truth avec Van Jones, et il a partagé les faits saillants en se promenant dans le passé.



« C’est mon père dans tout ça, Chuck a donné naissance à Busta Rhymes », a déclaré le rappeur. « Chuck D, m’a donné mon nom Busta Rhymes, Chuck D, nous a donné le nom de notre groupe Leaders of the New School. Chuck D est le premier à nous amener sur la route pour découvrir la vie de tournée. Chuck D est la première personne à croire en nous professionnellement. »

Nous avons déjà rapporté sur Busta Rhymes révélant comment les craintes de son fils ont été le catalyseur pour lui changer ses habitudes de santé, et il a réitéré une partie de cela avec Jones. « Je suis dans la voiture et je m’endors, et je ronfle complètement. Et ça arrive à ce point où j’essaie d’inhaler, et je ne suis pas capable d’inhaler », a déclaré le rappeur. «Mon fils a eu tellement peur qu’il a parlé à la sécurité de cette peur qu’il avait. Mon fils avait tellement peur de la façon dont il allait me blesser en ayant cette conversation directement avec moi qu’il a dû dire à quelqu’un d’autre de me le dire. Cette merde m’a remonté le moral – j’avais juste l’impression de laisser tomber mon fils, j’avais l’impression de laisser tomber beaucoup de gens. «

À un moment donné, Busta pesait 340 livres et l’animateur a déclaré qu’il reconnaissait que ses vices et ses mauvaises habitudes contribuaient à sa prise de poids rapide. Ensuite, son médecin lui a dit que Busta avait également développé des polypes dans sa gorge. « Je suis comme si vous aviez besoin de me dire ce que vous voyez, j’ai besoin d’entendre ce qui se passe, » dit-il à son médecin. « Il dit: ‘Vos polypes sont devenus si gros qu’ils ont bloqué 90% de votre passage respiratoire et si je vous renvoie à la maison ce soir et que vous dormez sous la climatisation et attrapez un rhume et que les 10 derniers% de la respiration de votre passage respiratoire sont bloqués … tu vas mourir ce soir. » Le moment était un appel au réveil émotionnel. « J’ai juste commencé à pleurer. »

Regardez Busta Rhymes parler de sa vie personnelle et de sa carrière avec Van Jones ci-dessous.