Busta Rhymes dit que J Dilla lui a donné plus de 300 battements avant de mourir

2020 a été une année chargée pour Busta Rhymes …

Lors d’une tournée de presse et dans une récente interview avec GQ, Busta a révélé qu’il avait reçu trois cents instrumentaux du grand producteur décédé.

“J Dilla m’a laissé plus de 300 battements avant de passer. Je suis extrêmement sélectif avec qui je les donne, c’est pourquoi je ne les ai donnés à personne sauf à Raekwon et c’était pour Only Built 4 Cuban Linx Part Two. Je pense qu’il a environ quatre joints Dilla sur ce projet. Trois en fait, “House Of The Flying Daggers”, “Ason Jones” et “10 Bricks”.

J’ai toujours essayé de représenter et de défendre l’héritage du regretté grand J Dilla, à travers tous mes albums. Tu sais ce que je dis? Je pense que le seul album sur lequel je ne les avais probablement pas était Back On My Bullshit. Je suis un grand fan de Dilla, je pense que Dilla est probablement parmi les trois meilleurs producteurs au monde. Pour moi, mes trois meilleurs producteurs préférés sont Dr. Dre, Q-Tip et J Dilla. “