Bust a Groove pour la bande-annonce multijoueur PS4 de Bus Simulator 21

Bus Simulator

Licences officielles pour 8 bus : MAN, Mercedes-Benz, Setra, Iveco. Pour les novices comme pour les pro : jouez en mode réaliste ou en mode simplifié. Une carte d’environ 15 km2 avec 12 quartiers authentiques. Un mode multijoueur synchrone et asynchrone (jusqu’à 4 joueurs) Personnalisation : personnalisez entièrement vos bus avec différentes couleurs, des motifs et des panneaux publicitaires. Un système de progression et de gestion facile à prendre en main. Des conditions météorologiques changeantes et un mode jour/nuit. De nombreux incidents dans le bus, comme des resquilleurs qui passent sans composter leur ticket ou des passagers écoutant la musique trop fort…