Bushido reporte son album et s’excuse

08.09.2020 12h00

Bushido a reporté son prochain album. Le rappeur vient de l’annoncer sur Instagram.

Le rappeur souhaitait en effet sortir son nouvel album « Sonny Black 2 » le 11 septembre. Mais maintenant, il a rapporté sur Instagram avec un message à ses fans et a expliqué dans une vidéo: «Je voudrais vous présenter des excuses du fond du cœur. Quiconque me connaît depuis longtemps sait que reporter des albums et ne pas tenir les temps ne me convient pas. «

L’album arrive l’année prochaine

Pour le moment, cependant, il n’y aurait pas d’autre solution: «Je ne suis actuellement ni en mesure ni constitution de sortir l’album.» La nouvelle date: 2 avril 2021. Actuellement, le musicien doit comparaître à plusieurs reprises devant le tribunal et contre son ancienne confidente Arafat A .-Ch. déclaration.

Dans la vidéo, il a expliqué: «Ma famille et moi n’avons jamais été dans une situation comme celle-ci ces dernières années. La situation va continuer pendant un certain temps … Si vous – comme moi maintenant – siégiez au tribunal deux fois par semaine, alors c’est quelque chose qui vous distrait actuellement. Vous voulez faire une promotion, tourner des vidéos. «

Il veut être là de tout son cœur

Et plus loin: «Je veux faire ce que je peux faire en tant qu’artiste: faire de la musique, présenter de la musique, m’asseoir dans des interviews, être présent, mais ce n’est actuellement pas possible. Je pourrais certainement le gérer d’une manière ou d’une autre, mais je ne m’impliquerais pas de tout mon cœur. J’espère que vous comprendrez, je m’excuse », a déclaré l’artiste.

Bushido va encore accélérer après le procès

«La musique est toujours très importante pour moi. D’un autre côté, le processus en cours est également très important pour moi et ma famille. Je veux juste me concentrer sur le fait de faire avancer les choses au tribunal. Ce n’est pas à cause de Corona… Je veux attendre la fin du processus, puis je veux accélérer », a-t-il promis à ses fans.

Anciens partenaires commerciaux

Lui et Arafat A.-Ch., 44 ans, chef d’un clan berlinois, ont été considérés comme partenaires dans le secteur de la musique pendant des années. Selon l’acte d’accusation, des crimes se sont produits après que Bushido a mis fin à ses relations d’affaires en 2017. Arafat A.-Ch. Je n’ai pas voulu accepter cela et j’ai demandé à Bushido de payer des millions et de participer à son entreprise musicale pendant 15 ans. (Bang / KT)