Bushido comme témoin au tribunal: l’état des lieux

07.09.2020 20h36

Le rappeur et le chef de clan se tenaient souvent ensemble sur un tapis rouge et se moquaient des caméras. Après la pause d’il y a trois ans, ils sont maintenant assis l’un en face de l’autre dans la salle d’audience. En tant que témoin, Bushido parle de beaucoup de pression.

En tant que témoin au tribunal, le rappeur Bushido a comparé sa relation avec un chef de clan à un mariage forcé. Malgré ce qu’il croyait être des demandes injustifiées de son ancien associé dans le secteur de la musique, Arafat A.-Ch. et des paiements « involontaires » au fil des ans « pour que la situation vaille la peine d’être vécue », a déclaré lundi le musicien en tant que témoin devant le tribunal régional de Berlin dans le procès contre le chef de clan.

Deuxième procédure devant le tribunal civil

Il est donc arrivé à plusieurs transactions immobilières conjointes. Entre-temps, en plus de la procédure pénale, il y en a également une devant un tribunal civil, a déclaré Bushido.

Pour le rappeur de 41 ans, de son vrai nom Anis Ferchichi, c’était déjà le quatrième jour du procès à la barre des témoins. Entouré de gardes du corps, il a été escorté dans la salle d’audience lundi. Lui et Arafat A.-Ch., 44 ans, chef d’un clan berlinois, ont été considérés comme partenaires dans le secteur de la musique pendant des années. Selon l’acte d’accusation, des crimes se sont produits après que Bushido a mis fin à ses relations d’affaires en 2017. Arafat A.-Ch. Je n’ai pas voulu accepter cela et j’ai demandé à Bushido de payer des millions et de participer à son entreprise musicale pendant 15 ans.

« Arafat était aux commandes »

« Je suis avant tout un musicien et je n’ai aucune idée de l’immobilier », a déclaré Bushido en réponse aux enquêtes du tribunal. Arafat A.-Ch. était en charge. « S’il disait qu’il avait besoin d’une procuration pour un contrat, alors je l’ai fait. » Donc, fin 2010, il y avait aussi une procuration générale, qui, cependant, était limitée à une seule entreprise, a expliqué le musicien. « Je ne pensais pas que je pouvais être trahi. »

Premiers contacts avec Arafat A.-Ch. Selon Bushido, il existait déjà en 2004. Le chef de clan l’a aidé lorsque son label devait signer un accord d’annulation. Oh. J’ai giflé l’un des actionnaires et l’ai attrapé par l’oreille. Bushido a admis qu’il n’était pas intervenu à l’époque car il ne se voyait pas en mesure de dire quoi que ce soit. De plus, il a été surpris par l’argument physique et n’a pas voulu se mettre entre les fronts. Le chef de clan a alors demandé et reçu « 30 pour cent de tout » pour son aide.

Curieux accord?

Selon le musicien, il y a maintenant également un litige devant un tribunal civil. Le chef de clan a présenté un prétendu accord en octobre 2019, qu’il a conclu «avec lui-même» afin de «tirer un revenu à vie de mes affaires», a rapporté le rappeur. Oh. affirment que «cette affaire étrange» existe depuis fin 2010. À l’époque, cependant, il n’existait qu’une procuration générale qui, à son avis, était limitée.

Selon l’acte d’accusation, le rappeur aurait été menacé en décembre 2017 et janvier 2018, emprisonné pour abus et agressé avec une bouteille d’eau et une chaise. Trois frères du chef de clan, âgés de 39, 42 et 49 ans, sont également accusés comme assistants ou complices. Jusqu’à présent, les hommes sont restés silencieux sur les allégations. Seul l’homme de 39 ans est actuellement en détention.

Les chefs d’accusation sont pleins de tentatives d’extorsion, de privation de liberté, de lésions corporelles dangereuses, de coercition, d’insulte et d’infidélité. Le procès, qui se déroule sous sécurité renforcée, se poursuivra le 9 septembre.

© dpa-infocom, dpa: 200907-99-466559 / 4