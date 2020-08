Bushido au tribunal: “Je voulais vraiment appartenir”

26.08.2020 à 20h38

Lors du procès contre un chef de clan berlinois et ses frères, Bushido avait l’air assez tendu en tant que co-plaignant. Maintenant, le musicien s’est abandonné facilement.

Le rappeur Bushido n’arrête pas de parler, il raconte pendant plus d’une heure dans la salle haute sécurité 500 du tribunal de district de Berlin les débuts de sa carrière musicale, son «sens des affaires», la montée en puissance après le décrochage scolaire et une formation à la peinture et au vernis.

Bushido en tant que témoin – il s’agit de ces crimes

Le joueur de 41 ans a déclaré mercredi qu’il avait toujours eu une vue d’ensemble, était très actif et avait pris l’entreprise en main. Arafat A.-Ch., cette fois en chemise rose avec Mickey Mouse, fixé depuis le quai par son ex-associé.

Bushido, en chemise noire, musclé et tatoué, participe au procès contre A.-Ch., 44 ans. et trois des codemandeurs de ses frères. Il s’agit de crimes au détriment du rappeur – tentative de chantage prédateur sévère, coercition, privation de liberté, lésions corporelles dangereuses, insultes et infidélité.

Aussi intéressant:

Bushido à propos de son enfance

Il a enregistré les premières bandes dans sa chambre d’enfants berlinoise dans les années 1990, et a improvisé un microphone avec une vadrouille et un pot de yaourt, dit Bushido. Sa mère a alors contracté un prêt pour le matériel technique, raconte l’homme de 41 ans. Le juge président intéressé interrompt rarement pour enquêter.

C’est ainsi que Bushido se souvient. Lorsqu’il a ensuite vendu jusqu’à 1 000 cassettes en un mois, il s’est senti «incroyablement riche». «Je voulais vraiment en faire partie.» C’était son rêve. Mais il ne connaissait pas très bien les impôts. À ce moment-là, il a donné une grande partie de l’argent à sa mère. Bushido se considère comme un “nerd absolu en matière de hip-hop, de breakdance et de graffiti”.

Gardes du corps partout

L ‘«artiste de la création parlée» – comme l’appelle le procureur – est constamment entouré de gardes du corps. Des hommes avec des cagoules et des gilets pare-balles amènent Bushido dans la salle d’audience le troisième jour du procès. Lui et sa femme avaient témoigné contre le clan à la police.

Selon l’acte d’accusation, des infractions pénales auraient dû être commises après que Bushido a mis fin à ses relations d’affaires avec Arafat A.-Ch. ont dissous. Ce dernier n’a pas voulu l’accepter et a exigé sans justification un paiement d’un million de Bushido et une participation à son entreprise musicale pendant 15 ans.

Menacé depuis 2017

Le rappeur a été menacé en décembre 2017 et janvier 2018, insulté, enfermé et agressé avec une bouteille d’eau et une chaise. Les frères, âgés de 39, 42 et 49 ans, sont inculpés de complices ou de complices. Seul l’homme de 39 ans est en détention. Les hommes sont silencieux sur les allégations.

Bushido dit que lorsqu’il a signé son premier contrat avec le nouveau label Aggro au tournant du millénaire, il a estimé que c’était un “immense honneur”. Ils étaient si “incroyablement réussis, si authentiques”. Mais ensuite, il en est venu à un différend sur les droits. Il voulait se désengager du contrat, moyennant des versements de plusieurs centaines de milliers d’euros.

«Et puis ça a continué avec ce dont vous ne voulez pas parler aujourd’hui», dit Bushido au président du tribunal et clôt sa digression. Ce que l’on entend évidemment, ce sont les relations antérieures avec l’accusé Arafat A.-Ch., qui n’étaient initialement pas un problème dans la salle d’audience. L’interrogatoire de Bushido se poursuit lundi. (Jutta Schütz et Anne Baum, dpa)

© dpa-infocom, dpa: 200826-99-316531 / 3