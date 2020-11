Burn the Witch La saison 2 ne viendra pas aussi tôt que prévu

Son propre auteur, Tite Kubo, a avancé qu’en aucun cas il n’a donné la directive de communiquer que l’attente serait courte

« Brûler la sorcière« , de Tite Kubo, l’œuvre qui explore une branche très peu visitée de l’univers de « eau de Javel« , c’était à propos de l’une des surprises les plus positives de ce 2020 pour le monde du manga et de l’anime. Le travail de Studio coloré était tout simplement exceptionnel avec l’anime et les fans de ce projet ont commencé à émerger en grand nombre, surtout avec l’annonce que une deuxième saison de manga arriverait bientôt. Cependant, il semble maintenant que l’attente sera plus longue que prévu.

Burn the Witch, un projet à long terme

C’est parce que Kubo-sensei lui-même, dans une récente interview avec Natalie Comic (via WSJ Manga), a avancé que dans aucun cas n’a donné à la directive de communiquer la brièveté susmentionnée de cette prochaine attente. Ensuite, vous trouverez toutes ses déclarations:

«A propos de la saison 2, mon éditeur m’a dit qu’ils voulaient mettre l’annonce à la fin du dernier chapitre de la première saison, alors je leur ai dit que je dessinerais des brouillons pour cela, comme ceux qui apparaissent sur ces pages. Le truc ‘Coming Soon’ a été écrit sans ma permission. […] Il y avait beaucoup de gens qui ont commenté sur Twitter qu’ils étaient sûrs que j’allais bientôt commencer à dessiner la saison 2. J’ai fini par penser qu ‘ »à la fin, je devrais commencer bientôt il semble ». Mais ce n’est probablement pas « bientôt », alors je serai heureux si les lecteurs peuvent attendre patiemment« .

De cette façon, selon l’auteur de « Burn the Witch », la réalité est qu’espérer que bientôt nous aurons plus de matériel de l’œuvre est quelque chose de tout à fait irréalisable. Il ne faut pas oublier, d’autre part, que 2021 sera l’année de la sortie de la dernière saison de l’anime de « Bleach », un projet qui a été revendiqué pendant des années par les adeptes de la franchise et qui a finalement été confirmé il y a quelques mois seulement. En tant que tel, Kubo-sensei a probablement quelques mois bien remplis devant lui pour se préparer à ce qui devrait être une 2021 très positive.

Burn the Witch Synopsis

« L’histoire met en vedette Noel Niihashi et Nini Spangle, qui travaillent comme sorcières pour la London Nature Reserve Dragon Stewardship Agency, en particulier dans l’équipe connue sous le nom de ‘Wing Bird’. Le but ultime de leur travail est essayer que les créatures magiques telles que les dragons puissent arriver à coexister avec les êtres humains « .

