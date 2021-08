Dans la cafétéria du lycée, Redditor Zroskyline a déclaré que la « journée du hamburger surprise » était un motif de célébration.

« Je me souviens quand mes amis et moi savions que c’était le jour où des hamburgers surprises étaient au menu », a déclaré Zroskyline, qui publie anonymement sur Reddit, à 45secondes.fr Food. « Nous rassemblions notre argent juste pour voir combien nous pouvions acheter au déjeuner et nous ferions un festin ce jour-là – ce qui était génial. Parfois, nous en prenions à la maison parce que nous en avions tellement. »

Il y a quelques années, lorsqu’il est tombé sur une recette qui ressemblait aux hamburgers surprises de sa jeunesse, le Redditor, qui est basé à Richmond, au Texas, s’est enthousiasmé à l’idée de s’essayer à recréer un favori de sa jeunesse.

Le résultat était parfait, et c’est devenu une recette souvent faite avec son fils comme une activité amusante à faire ensemble.

Récemment, Zroskyline a partagé la recette sur le subreddit Old_Recipes, où d’autres amateurs de recettes vintage étaient tout aussi enthousiasmés par ces hamburgers surprises, qui sont essentiellement des bombes à hamburgers – une pâte maison farcie d’un mélange de bœuf haché, d’oignon, d’épices et de fromage.

« Voir d’autres personnes les préparer était plutôt chouette », a-t-il déclaré à propos de sa recette. « Je ne pensais pas que publier cette recette exploserait rapidement, et entendre d’autres personnes dire qu’ils se souviennent d’en avoir mangé ainsi qu’un enfant et voir différentes variantes de la recette est génial à voir. »

Creative Redditors a donné aux hamburgers surprises des rebondissements intéressants, de l’ajout de saveurs indiennes à l’insertion de bacon ou de cornichons dans chaque paquet de bonté de hamburger.

J’ai récemment essayé la recette originale de hamburger surprise pour le dîner et j’ai beaucoup appris sur la façon de préparer des hamburgers au fromage uniques.

Ma tentative de hamburgers surprise de u / Zroskyline, de la viande hachée combinée avec du fromage et enveloppée dans une pâte maison. Terri Peters

La recette donne assez de pâte pour environ 25 hamburgers, mais je l’ai devinée et j’ai créé huit versions géantes à la place. C’était une erreur, car une fois cuits, les hamburgers étaient un peu gros et lourds sur le pain.

Et, pendant que j’essayais d’aplatir la pâte avec mes mains, j’aurais aimé avoir pris le temps de rouler chaque morceau avec un rouleau à pâtisserie pour vraiment obtenir la pâte plus plate et plus fine une fois cuite. La prochaine fois, j’irais avec des sections de pâte plus plates et je ferais plus de hamburgers avec les deux livres de garniture de bœuf haché.

Mes enfants ont apprécié la version différente d’un classique des soirs de semaine, mais ont dit qu’ils aimeraient essayer une version de hamburgers surprises où une galette de hamburger cuite était placée à l’intérieur de chaque boule de pâte, garnie de fromage, pliée et cuite au four.

Un aperçu du cheeseburger remplissant des hamburgers surprises. Terri Peters

Et comme de nombreux membres du subreddit Old_Recipes, la recette simple a vraiment fait tourner mon cerveau, en réfléchissant à différentes façons d’améliorer les hamburgers : j’ai rêvé d’une version de la pâte garnie de beurre à l’ail, farcie d’une boulette de viande, de fromage mozzarella et d’un un peu de marinara.

La pâte m’a également rappelé la pâte à pizza maison, ce qui m’a amené à conclure que, si nous réessayions la recette, nous pourrions gagner du temps en achetant de la pâte à pizza fraîche à l’épicerie, puis en la farcissant de garniture.

Dans l’ensemble, le plat est super nostalgique et inspirant, donc je peux voir pourquoi tant de Redditors ont tenté leur propre version du hamburger surprise.

« J’aime voir les gens devenir créatifs et s’inspirer de quelque chose d’aussi simple », a déclaré Zroskyline. « Je change même la recette, en utilisant du beurre à la place de l’huile dans la pâte pour la rendre plus feuilletée. »