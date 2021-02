Bureau de réparation: voici comment

Microsoft Office est généralement facile à réparer. Que ce soit Office 365, Office 2016 ou une autre version. Vous pouvez découvrir ici comment procéder sous Windows 10, Windows 8, 8.1, Windows 7 et Vista.

Les réparations de bureau peuvent même ne pas être nécessaires. Essayez-en un en premier Redémarrage de Windows. Office peut alors fonctionner à nouveau correctement. Sinon, procédez comme suit.

Réparer Office dans Windows 10

Faites un clic droit sur Démarrer (icône Windows) et sélectionnez « Applications et fonctionnalités » dans le menu.

Cliquez sur « Applications et fonctionnalités » dans le menu Windows.

Sélectionnez ensuite le logiciel Office que vous souhaitez réparer. S’il s’agit d’une suite Office, toute application associée comme Word et Excel sera réparée. Cliquez ensuite sur « Modifier ».

Cliquez sur « Modifier ».

La procédure à suivre dépend du type d’installation de votre version d’Office. Il existe la technologie «Click-to-Run», sur laquelle reposent Microsoft 365 (ou Office 365) et la plupart des versions à partir d’Office 2013. Et il existe la technologie Windows Installer (MSI) pour les éditions de licences en volume d’anciennes versions d’Office 2016 telles que Microsoft Office Professionnel Plus et Microsoft Office Standard.

Avec une version « Démarrer en un clic », sélectionnez « Comment souhaitez-vous réparer vos programmes Office? » sélectionnez l’option « Réparation en ligne> Réparation ». Il existe également une option «Correction rapide» qui détecte et remplace uniquement les fichiers endommagés. « Réparer » est plus prudent.

Dans le cas d’une version basée sur MSI, sélectionnez l’option «Réparer» sous «Modifier l’installation» et confirmez votre choix avec «Suivant».

Ensuite suivez les instructions sur l’écran.

Réparer Office sous Windows 8 ou 8.1

Faites un clic droit sur le bouton de démarrage (icône Windows en bas à gauche) et sélectionnez «Panneau de configuration» dans le menu. Sous l’entrée « Catégorie » sous « Programmes », sélectionnez l’option « Désinstaller les programmes ». Cliquez avec le bouton droit sur le logiciel Office souhaité et sélectionnez « Modifier » dans le menu. Selon votre version, sélectionnez «Réparation en ligne> Réparer» ou «Réparer» et «Suivant». Suivez les instructions à l’écran.

Réparer Office sous Windows 7 ou Vista

Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sur Panneau de configuration. Sous l’entrée « Catégorie » sous « Programmes », sélectionnez l’option « Désinstaller les programmes ». Cliquez avec le bouton droit sur le logiciel Office souhaité et sélectionnez « Modifier » dans le menu. Selon votre version, sélectionnez «Réparation en ligne> Réparer» ou «Réparer» et «Suivant». Suivez les instructions à l’écran.

Réinstaller Office

Si la réparation d’Office n’a pas apporté le succès souhaité, vous pouvez essayer de désinstaller et de réinstaller. Microsoft fournit un outil d’assistance spécifique pour la désinstallation, que vous pouvez trouver sur le site Web de Microsoft.

Pour la réinstallation, allez sur office.com et ici pour vous connecter. Connectez-vous avec le compte avec lequel vous utilisez Office. Sélectionnez «Installer Office» et «Installer» ou «Applications Office 365» Après le téléchargement, cliquez sur «Exécuter», «Configurer» ou «Enregistrer le fichier» (différent selon votre navigateur) Confirmez la question « Souhaitez-vous autoriser cette application à apporter des modifications à votre appareil? » avec « oui ». Après l’installation, cliquez sur «Fermer».

Résumé