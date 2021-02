Bureau à domicile du futur: Microsoft présente la nouvelle plateforme Viva

Avec Viva, Microsoft a présenté une nouvelle plateforme d’employés au sein des équipes. Il comprend des outils pour l’engagement des employés, l’apprentissage, le bien-être et l’acquisition de connaissances. Viva devrait contenir plus ou moins tout ce dont les employés ont besoin au bureau à domicile.

Microsoft parie que le siège social déterminera en permanence notre monde du travail. La nouvelle plate-forme d’équipes Viva vise à offrir une «expérience employé unifiée» pour le nouveau monde courageux, englobant tout, de l’intégration et de la collaboration à l’apprentissage et à la croissance. Cela peut être trouvé sur le blog de la société Redmond. Microsoft 365 est également intégré à Viva. La plateforme souhaite regrouper les aspects suivants:

Une plateforme pour toutes les affaires des employés

Connexions Viva : Ici, les employés peuvent accéder à la communication interne, aux ressources de l’entreprise et aux groupes de travail.

: Ici, les employés peuvent accéder à la communication interne, aux ressources de l’entreprise et aux groupes de travail. Viva Insights : Ceci est destiné à donner aux employés et aux managers des «aperçus» tels que la probabilité d’épuisement statistique dû à un trop grand nombre d’heures supplémentaires – et ainsi «optimiser» leur travail quotidien.

: Ceci est destiné à donner aux employés et aux managers des «aperçus» tels que la probabilité d’épuisement statistique dû à un trop grand nombre d’heures supplémentaires – et ainsi «optimiser» leur travail quotidien. Via l’apprentissage : Contenu de formation de l’entreprise et d’autres fournisseurs tels que LinkedIn Learning et Coursera.

: Contenu de formation de l’entreprise et d’autres fournisseurs tels que LinkedIn Learning et Coursera. Sujets Viva: Base de données de connaissances qui regroupe des documents, des vidéos et des conversations de manière personnalisée grâce à l’intelligence artificielle.

A l’occasion de l’annonce de Viva, Microsoft a également publié une vidéo visant à montrer «l’avenir de l’expérience employé». Il accompagne la jeune ouvrière Mila, qui vit dans une luxueuse maison high-tech. Toute sa vie est consacrée au travail et ses contacts sociaux se limitent aux hologrammes de ses collègues.

La vision de Microsoft « rappelle » Black Mirror « »

De nombreux commentateurs YouTube ont attesté la vidéo d’une vision d’horreur dystopique, elle devrait rappeler un nouvel épisode de « Black Mirror ». «La vie de Mila: travail, fitness, café, penser à plus de travail et rencontrer des hologrammes après le travail», explique Armand Salmon. Et YHofSuburbia note: « Cette femme a littéralement une maison de 5 millions de dollars, pourquoi doit-elle travailler? Ses parents peuvent financer sa vie en toute sécurité. »

La vision de Microsoft de l’avenir du travail rencontre un enthousiasme plutôt modéré, du moins sur YouTube. Microsoft n’a pas encore révélé quand Viva sera intégré dans les équipes.