Bunny Girl Senpai Saison 2 confirmée pour 2022? Pourquoi y a-t-il un retard?

Bunny Girl Senpai La saison 2 devrait sortir il y a longtemps par les fans en raison de son énorme popularité. Mais pourquoi une tranche de vie d’anime avec seulement 13 épisodes et un film aurait-elle une si grande popularité? C’est à cause de son scénario et du développement de son personnage. il montre clairement les luttes d’une solitaire, une fille populaire et tous les problèmes et émotions sous-jacents d’un adolescent. Cet anime tranche de vie a une tournure surnaturelle faisant de l’anime une mine d’or.

À chaque épisode, vous regardez le plus absorbé. Personnellement, c’est ma tranche d’anime de vie préférée de tous les temps, et j’aimerais le voir se renouveler pour une deuxième saison. Bunny Girl Senpai est connue dans le monde entier pour son lien émotionnel avec ses fans. Tous les sites Web qui regardent Bunny Girl Senpai voudront avoir une petite amie après avoir terminé la série.

Surtout, le film qui montrait beaucoup de physique et de voyage dans le temps était en effet l’un des meilleurs films jamais créés. La confusion et la simplicité sont deux extrêmes bien imbriqués dans le film. Il est presque impossible d’expliquer ses sentiments en regardant le film. Alors, voyons tout ce qu’il y a à savoir sur Bunny Girl Senpai Saison 2 Date de sortie confirmée? Dernières mises à jour!!

Bunny Girl Senpai Saison 2

Cela fait 2 ans que la première saison est sortie et il n’y a toujours pas eu un mot du staff de Rascal qui ne rêve pas de bunny girl senpai. Il a pris le monde d’assaut après avoir dérouté les fans avec leur visuel clé de Mai-San portant un costume de lapin. Alors que l’anime est en fait basé sur la physique quantique et la romance.

L’intrigue générale tourne autour de Mai-san et Saukta alors qu’ils tentent de résoudre leurs propres problèmes émotionnels chez les adolescentes ainsi que les problèmes d’autres amis. C’est vraiment incroyable à quel point une importance égale est accordée à la plupart des personnages secondaires et à quel point ils jouent un rôle majeur dans la grande image. Cette même raison a rendu cette série populaire et a été immédiatement adaptée pour un film. Maintenant, les fans meurent d’envie d’entendre la date de sortie de Bunny Girl Senpai Saison 2.

Date de sortie –

Il n’y a pas de rapports officiels concernant Bunny Girl Senpai Saison 2. Mais si nous devions spéculer, nous nous attendrions à ce que Bunny Girl Senpai Saison 2 sorte en 2022. Ceci est juste une prédiction et peut changer en conséquence avec suffisamment d’informations.

Rascal ne rêve pas de Bunny Girl Senpai avait récemment sorti son 11e volume pour sa série de light novel. C’est une bonne nouvelle pour les fans qui attendent la 2ème saison de Bunny Girl Senpai. Parce que plus il y a de matériel source, plus il y a de chances d’obtenir un renouvellement.

Y aura-t-il une Bunny Girl Senpai S2 en 2022?

Pour répondre à cette question, nous devons approfondir l’analyse des séries de light novel. La série Bunny Girl Senpai Light Novel compte actuellement 11 volumes au total. La saison 1 de Bunny Girl Senpai a présenté les 5 premiers volumes de la série de light novel. Et le film a adapté le 7e volume de la série.

Si nous supposons qu’il faut 5 volumes pour faire une saison animée, alors nous devons attendre la sortie du volume 12 de la série de romans légers. Parce qu’actuellement, il n’y a pas beaucoup de contenu à partir duquel le studio peut s’adapter. C’est la raison pour laquelle le staff et la société de production n’ont pas renouvelé la deuxième saison de Bunny Girl Senpai. Il faut près d’un an pour sortir un nouveau volume. Donc, si vous prenez ce fait en considération, le volume 12 devrait sortir en 2022, tout comme la saison 2 de Bunny Girl Senpai.

Quant au film, il couvrait le 7e volume. Cela signifie que le studio et le personnel ont suffisamment de contenu pour faire un autre film également. Bien que le film se soit extrêmement bien passé et ait également une note de 8,7 sur MAL, les fans adoreraient voir l’histoire se dérouler dans la série.

Saison 2 – Aperçu

Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, Bunny Girl Season 2 adaptera tous les volumes de 8 à 12. Il ne s’agit que d’une spéculation basée sur les faits actuels dont nous disposons. Il semble assez évident que la série s’est abaissée avec sa saison 1 en raison d’un matériel source insuffisant. Cela signifie également que la progression dans le light novel est si bonne que le studio ne veut pas s’écarter de son matériel source original.

A propos de Bunny Girl Senpai

Rascal ne rêve pas de Bunny Girl Senpai est une série originale de light novel créée par Hajime Kamoshida. Son idéologie des adolescents et leur problème ont été magnifiquement représentés dans cet anime avec une légère touche de physique telle que la mécanique quantique. La série de romans légers a également une adaptation manga qui a terminé 4 volumes et est toujours en cours. Bunny Girl Senpai est un nom bien connu dans le monde entier en raison de son adaptation animée qui a été adaptée avec l’aide de CloverWorks. Il a également publié une adaptation cinématographique qui a été un succès retentissant et a reçu une excellente note des critiques.

